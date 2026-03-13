Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Ilias Alhaft dari Bangkok United (kiri) bergelut untuk merebut bola dengan Takeshi Yoshimoto dari BG Tampines Rovers semasa perlawanan seri 2-2 antara kedua-dua pasukan dalam perlawanan suku akhir Liga Juara-Juara Asia 2 (ACL2), perlawanan kedua di Stadium Jalan Besar pada 12 Mac. - Foto ST

Usaha BG Tampines Rovers untuk mendapat tempat separuh akhir bersejarah dalam kejohanan kontinental mungkin berakhir pada 12 Mac selepas mereka disingkirkan dari Liga Juara-Juara Asia 2 (ACL2).

Namun, perjalanan panjang pasukan itu pastinya telah membangkitkan semangat mereka untuk kempen akan datang.

Walaupun seri 2-2 menentang Bangkok United pada perlawanan suku akhir kedua di Stadium Jalan Besar, Stags terpaksa akur apabila tersingkir dengan agregat 4-3.

Penyerang dari Malta mereka, Trent Buhagiar – yang dinamakan Pemain Terbaik perlawanan kedua – optimis bahawa pasukan itu akan kembali musim depan untuk berjuang lebih lagi.

Pemain berusia 28 tahun yang menjaringkan gol pertama tuan rumah pada malam itu berkata:

“Saya rasa kami telah menunjukkan sebagai sebuah kelab bahawa kami mampu beraksi dengan baik dalam pertandingan ini.

“Kami berada dalam kumpulan yang sukar; namun kami berjaya mengharunginya. Kami menunjukkan persembahan yang sangat baik sepanjang pertandingan ini... dan kekal konsisten.”

“Kami boleh mengambil banyak perkara positif daripada kejohanan ini dan kami boleh melangkah lebih jauh lagi musim depan, dan itu adalah matlamatnya. Kelab ini perlu terus maju dan berkembang.”

Bangkok tiba di Singapura dengan kelebihan tipis selepas kemenangan 2-1 pada perlawanan pertama di Thailand pada 5 Mac, dalam perlawanan yang mana Stags terpaksa menerima kesilapan penjaga gol mereka.

Pada 12 Mac, ikon bola sepak ASEAN, Teerasil Dangda, 37 tahun, menambah kelebihan agregat pelawat pada minit ke-15.

Penyerang Thailand itu bertukar hantaran dengan rakan sepasukannya dari Oman, Muhsen Al-Ghassani, sebelum melepaskan rembatan dari luar kotak untuk menewaskan penjaga gol tuan rumah, Kasey Rogers yang berusia 16 tahun.

Stags kemudian mengejutkan kira-kira 1,350 penyokong mereka pada minit ke-39 apabila Buhagiar menerima hantaran cantik dari Shah Shahiran dan terus menjaringkan gol.

Namun, kegembiraan tuan rumah tidak bertahan lama apabila Bangkok kembali menjaringkan gol tiga minit kemudian.

Pemain Belanda, Ilias Alhaft, menembusi pertahanan Kasey untuk menjadikannya 2-1 pada malam itu dan 4-2 secara agregat.

Tampines kembali keluar untuk babak kedua dengan semangat untuk terus kekalkan peluang.

Selepas terus memberi tekanan, tuan rumah menyamakan kedudukan pada minit ke-71 apabila pemain tengah Jepun, Koya Kazama, berjaya memasukkan bola yang terlepas ke dalam gol dari jarak dekat.

Walaupun Tampines kembali meningkatkan serangan, Bangkok bertahan untuk menempah tempat di separuh akhir.

Pasukan Thailand itu kini akan bertemu dengan Gamba Osaka dari Jepun dalam perlawanan separuh akhir dua perlawanan pada 8 dan 15 April.

Pemenang pertemuan itu akan mara ke perlawanan akhir ACL2 menentang pemenang dari wilayah Barat.

Jurulatih Bangkok, Totchtawan Sripan, yang menyedari bahawa Stags memberikan cabaran sengit kepada pasukannya dalam kedua-dua perlawanan, mahu pasukannya terus mencipta sejarah dalam pertandingan tersebut.

Jurulatih Thailand itu berkata: “Kami ingin mengejutkan dan mengalahkan (Gamba) dan kami mahu pergi sejauh mungkin.”

Stags telah menikmati perjalanan yang cemerlang dalam kejohanan kelab tingkat kedua Konfederasi Bola Sepak Asia (AFC) itu.

Mereka menduduki tempat pertama Kumpulan H tanpa kalah, mengatasi Pohang Steelers dari Korea Selatan, BG Pathum United dari Thailand dan Kaya-Iloilo dari Filipina.

Kali terakhir Stags mara ke lapan pasukan terakhir dalam pertandingan kontinental adalah pada 2016, apabila mereka tersingkir dari AFC Cup, versi sebelumnya ACL2, di suku akhir.