Brentford akan membuka kempen Liga Perdana England (EPL) 2026/27 pada 22 Ogos dengan menerima kunjungan Tottenham Hotspur di Stadium Masyarakat Gtech dalam aksi derbi London.

Keith Andrews akan memasuki tahun keduanya sebagai pengurus Brentford selepas membawa pasukannya meraih tempat kesembilan pada musim lalu.

Beliau juga mengekalkan sebahagian besar pemain yang membantu pasukan mencapai kedudukan tersebut.

Pengurus Brentford, Keith Andrews, meraikan kejayaan selepas perlawanan Everton menentang Brentford di Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain pada 4 Januari lalu.
Pengurus Brentford, Keith Andrews, meraikan kejayaan selepas perlawanan Everton menentang Brentford di Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain pada 4 Januari lalu. - Foto REUTERS

Aksi pramusim memberikan banyak petanda positif, termasuk kemenangan besar 7-0 ke atas Eintracht Frankfurt dalam perlawanan persahabatan terakhir mereka. Igor Thiago dan Kevin Schade masing-masing menjaringkan dua gol.

Tottenham pula memulakan musim baharu dalam keadaan yang sangat berbeza. Selepas hampir terjerumus ke zon penyingkiran musim lalu, Roberto De Zerbi berjaya menstabilkan pasukan selepas tiba pada Mac dan kini telah melakukan perubahan besar pada skuad sepanjang musim panas.

Antara pemain baharu yang dibawa masuk untuk membentuk semula pasukan ialah Sandro Tonali, Mateus Fernandes dan Jan Paul van Hecke.

Tottenham mungkin tidak tewas dalam semua aksi pramusim mereka, tetapi Brentford juga mempunyai sebab untuk turun dengan penuh keyakinan selepas menunjukkan prestasi mengagumkan sepanjang musim panas.

Pasukan Brentford

Keputusan paling sukar bagi Andrews mungkin melibatkan bahagian tengah padang, bukannya jentera serangan.

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Trio serangan yang terdiri daripada Schade, Thiago dan Dango Ouattara sudah menunjukkan bahawa mereka layak dikekalkan selepas kemenangan besar ke atas Frankfurt.

Ketiga-tiga pemain itu berjaya menjaringkan gol. Schade dan Thiago masing-masing menjaringkan dua gol, ketika kelajuan dan pergerakan Brentford terbukti terlalu sukar dikawal oleh lawan. 

Pemain baharu, Mamadou Sangaré pula mungkin akan membuat penampilan kompetitif pertamanya.

Sangaré bergandingan dengan Vitaly Janelt dan Mathias Jensen dalam perlawanan menentang Frankfurt. Beliau turut membuat penampilan sulung di Gtech dengan menjaringkan gol voli yang menarik.

Persembahannya memberikan Andrews satu pilihan untuk difikirkan: adakah beliau akan mengekalkan trio tengah tersebut atau memasukkan semula Mikkel Damsgaard ke dalam kesebelasan utama?

Jaidon Anthony dan Callum Wilson juga berpeluang membuat penampilan sulung. Kedua-duanya masuk sebagai pemain gantian dalam aksi pemanas badan terakhir dan berkemungkinan memainkan peranan yang sama ketika menentang Spurs.

Di bahagian pertahanan, Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Nathan Collins dan Keane Lewis-Potter membentuk barisan pertahanan ketika menentang Frankfurt, dengan Caoimhín Kelleher menjaga gawang.

Memandangkan pasukan tersebut menunjukkan prestasi yang begitu baik sepanjang pramusim, Andrews mungkin memilih untuk mengekalkan kesebelasan yang berjaya daripada membuat perubahan tanpa keperluan.

Pasukan Tottenham

Tottenham mengalami perubahan besar selepas menamatkan musim lalu hanya dua mata di atas zon penyingkiran.

De Zerbi akhirnya mendapat tempoh musim panas penuh untuk bekerja dengan pasukannya, manakala Spurs membelanjakan lebih 200 juta paun untuk membina semula pasukan.

Pengurus Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi.
Pengurus Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi. - Foto REUTERS

Tonali dan Fernandes memperkuatkan bahagian tengah, manakala Van Hecke menambah pilihan di bahagian pertahanan.

Persiapan mereka juga berjalan dengan baik.

Tottenham tidak tewas dalam tujuh perlawanan pramusim, dengan empat kemenangan dan tiga keputusan seri.

Mereka menamatkan siri perlawanan persahabatan terbuka dengan kemenangan 3-0 ke atas Hoffenheim, apabila Richarlison membuka jaringan sebelum Mikey Moore menjaringkan dua lagi gol.

James Maddison pula membuat kemunculan semula yang dinanti-nantikan selepas pulih daripada kecederaan lutut dalam perlawanan menentang Hoffenheim pada keesokan harinya.

Beliau beraksi selama 45 minit dalam penampilan pertamanya sebagai pemain utama selepas hampir setahun.

Walaupun pada awalnya menimbulkan kebimbangan, Maddison, Destiny Udogie dan Fernandes semuanya sudah menjalani latihan bersama Spurs menjelang perjalanan ke Gtech. – Agensi berita.

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