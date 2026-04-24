Melihat ayahnya berjuang untuk pulih daripada serangan angin ahmar pada 2025 menyuntik semangat baru kepada pemain bola muda, Ilhan Hady Rezal.

Penjaga gol berusia 16 tahun itu, kini beraksi bersama Lion City Sailors U-17, mengakui beliau kini lebih terdorong mengejar impiannya mewakili Singapura di peringkat senior suatu hari nanti, bukan sekadar demi kerjayanya, tetapi juga untuk membanggakan ayahnya bekas penjaga gawang negara Rezal Hassan.