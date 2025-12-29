Penyerang Leeds United, Dominic Calvert-Lewin (dua dari kanan), menjaringkan gol penyamaan untuk pasukannya menentang Sunderland dalam perlawanan Liga Perdana England (EPL) pada 29 Disember. Jaringan beliau membantu mengekalkan rentak tanpa kalah Leeds kepada lima perlawanan. - Foto AFP

SUNDERLAND: Dominic Calvert-Lewin meneruskan rentak jaringannya apabila menjaringkan gol dalam perlawanan Liga Perdana England (EPL) keenam berturut-turut, membantu Leeds United bangkit untuk mencatat keputusan seri menentang Sunderland di Stadium of Light.

Jaringan penyerang England itu pada minit ke-47 terhasil daripada satu gerakan berpasukan yang memukau – dengan kesemua 11 pemain Leeds menyentuh bola sebelum gol dijaringkan.

Ia merupakan kali pertama seorang pemain Leeds mencapai pencapaian tersebut sejak John McCole melakukannya pada musim 1959-60.

Jaringan Calvert-Lewin memadamkan kelebihan tuan rumah selepas Simon Adingra terlebih dahulu meletakkan Sunderland di hadapan dengan rembatan pada minit ke-28.

Keputusan seri itu memanjangkan rekod tanpa kalah Leeds kepada lima perlawanan dan membolehkan mereka berada tujuh mata di hadapan West Ham yang menghuni zon tercorot EPL.

Walaupun Leeds bermula dengan baik dan menguasai permainan awal, termasuk hampir membuka jaringan menerusi Noah Okafor, Sunderland terlebih dahulu menemui gol.

Hasil lontaran jauh Nordi Mukiele gagal dikawal sepenuhnya, dengan Granit Xhaka melorongkan hantaran tepat untuk Adingra yang tenang menewaskan Lucas Perri.

Gol itu merupakan jaringan pertama Adingra bersama Sunderland sejak menyertai kelab itu dari Brighton, dan selepas turut diketepikan daripada skuad Ivory Coast ke Piala Negara-Negara Afrika.

Ia juga gol pertamanya di EPL selepas kali terakhir menjaringkan gol setahun lalu.

Pengurus Leeds, Daniel Farke, jelas tidak berpuas hati di tepi padang, terutama apabila pemain pertahanan Joe Rodon gagal menutup pergerakan Adingra dan memastikan beliau berada dalam kedudukan onsaid.

Rodon, yang kelihatan terjejas akibat kekasaran sebelumnya, kemudian digantikan.

Leeds hampir menyamakan kedudukan sebelum rehat apabila Brenden Aaronson melepasi penjaga gol Sunderland, namun percubaannya berjaya dihalang Trai Hume.

Sunderland pula hampir menggandakan kelebihan, tetapi Brian Brobbey mensia-siakan dua peluang keemasan.

Kegagalan tersebut dihukum sebaik separuh masa kedua bermula apabila Calvert-Lewin menyudahkan hantaran rendah Aaronson untuk menyamakan kedudukan.

Gol itu menyuntik semangat Leeds yang seterusnya menguasai permainan, namun Sunderland bertahan dengan baik untuk mengekalkan rekod tanpa kalah di padang sendiri musim ini.

Sunderland kini berada di tangga ketujuh dengan 28 mata, manakala Leeds di kedudukan ke-16 dengan 20 mata.

Di sebalik jangkaan ramai bahawa Sunderland akan merosot selepas jadual sukar, keputusan positif menentang pasukan besar membuktikan ketahanan mereka.

Walaupun kehilangan beberapa pemain utama akibat kecederaan dan tugasan antarabangsa, Adingra tampil menyerlah di bahagian kiri dan menunjukkan mutu sebenar beliau.

Bagi Leeds, Calvert-Lewin terus menjadi watak utama dalam usaha menjauhkan pasukan daripada ancaman penyingkiran.