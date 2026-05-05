Chelsea hampir pasti gagal layak ke Liga Juara-Juara
Chelsea catat rekod paling buruk dalam tempoh 33 tahun selepas tewas 1-3 di laman sendiri kepada Nottingham Forest
May 5, 2026 | 2:13 PM
LONDON: Impian Chelsea untuk melayakkan diri ke pertandingan Liga Juara-Juara kini dianggap hampir mustahil tatkala musim mereka berakhir dalam keadaan penuh kucar-kacir.
Kekalahan 1-3 dengan Nottingham Forest di padang sendiri pada 4 Mei menyaksikan skuad tanpa pengurus tetap itu kekal di tangga kesembilan Liga Perdana England (EPL).
