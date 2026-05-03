Topic followed successfullyGo to BHku
McFarlane yakin Chelsea masih dapat tarik pengurus hebat baru
McFarlane yakin Chelsea masih dapat tarik pengurus hebat baru
Pengurus sementara: Chelsea salah satu kelab terbesar, punya antara pemain terbaik di dunia
May 3, 2026 | 4:42 PM
McFarlane yakin Chelsea masih dapat tarik pengurus hebat baru
Pengurus sementara Chelsea, Calum McFarlane (tengah) meraikan kemenangan di atas padang selepas kelabnya menewaskan Leeds United 1-0 dalam aksi separuh akhir Piala FA di Stadium Wembley, London, pada 26 April. - Foto AFP
LONDON: Pengurus sementara Chelsea, Calum McFarlane, menegaskan bahawa kelab itu kekal mempunyai daya tarikan buat bakal pengurus, meskipun mengharungi musim penuh cabaran.
McFarlane kini sedang melalui penggal kedua sebagai pengurus sementara Chelsea musim ini selepas pemecatan pengurus lama, Liam Rosenior, pada 22 April.
Laporan berkaitan
Rosenior dipecat kurang 4 bulan selepas jadi pengurus ChelseaApr 23, 2026 | 3:45 PM
Chelsea mara ke final Piala FA Apr 27, 2026 | 3:30 PM