Chelsea mara ke final Piala FA
Chelsea mara ke final Piala FA
Mereka akan berdepan Manchester City pada aksi final 16 Mei
Apr 27, 2026 | 3:30 PM
Chelsea mara ke final Piala FA
LONDON: Jaringan tunggal Enzo Fernandez berjaya membawa Chelsea ke final Piala FA untuk bertemu dengan Manchester City, selepas pemain tengah asal Argentina itu mengesahkan kemenangan 1-0 ke atas Leeds United pada 26 April.
Perlawanan di Stadium Wembley itu merupakan perlawanan pertama kelab yang dikenali sebagai The Blues berkenaan, sejak pemecatan pengurus mereka, Liam Rosenior.
