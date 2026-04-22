Rosenior berang, persoal kesungguhan Chelsea selepas kalah kepada Brighton
Apr 22, 2026 | 2:07 PM
BRIGHTON: Ketua jurulatih Chelsea, Liam Rosenior, menyifatkan persembahan pasukannya ketika tewas kepada Brighton & Hove Albion sebagai sesuatu yang “tidak boleh dipertahankan” dan “tidak boleh diterima” selepas beliau berdepan sorakan penuh marah daripada penyokong buat kali pertama.
Sorakan tersebut bermula apabila Chelsea ketinggalan 0-1 di padang lawan, Stadium Masyarakat American Express (Amex), dalam keadaan pasukan tersebut hampir tidak melakukan sebarang percubaan gol, sebelum akhirnya terpaksa akur dengan kekalahan 0-3.
Laporan berkaitan
Pertemuan penentuan dua gergasi juarai EPL Apr 19, 2026 | 5:30 AM
Tottenham kecewa, Man U gembira Apr 19, 2026 | 3:10 PM