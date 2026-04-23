Rosenior dipecat kurang 4 bulan selepas jadi pengurus Chelsea
Tersingkir selepas catat 10 kekalahan dalam 23 perlawanan
Apr 23, 2026 | 3:45 PM
Tempoh perkhidmatan Liam Rosenior selaku pengurus Chelsea telah berakhir kurang empat bulan sejak beliau mengambil alih peranan tersebut daripada Enzo Maresca. - Foto REUTERS
LONDON: Kurang empat bulan selepas menandatangani kontrak selama lima tahun setengah bersama Chelsea, tempoh perkhidmatan Liam Rosenior di Stamford Bridge berakhir secara tiba-tiba.
Pengurus berusia 41 tahun itu sebelum ini mengambil alih peranan Enzo Maresca pada Januari lalu.
