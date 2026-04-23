City kini dahului liga, Burnley tersingkir
Apr 23, 2026 | 6:58 PM
Erling Haaland daripada Manchester City menjaringkan satu-satunya gol dalam perlawanan menentang Burnley. - Foto REUTERS
LONDON: Dengan perbezaan gol yang mungkin memainkan peranan besar dalam persaingan gelaran Liga Perdana England (EPL) musim ini, Pep Guardiola merasakan Manchester City sepatutnya lebih memanfaatkan peluang – walaupun mereka berjaya naik ke puncak liga mengatasi Arsenal selepas menewaskan Burnley 1-0 pada 22 April.
Kemenangan City turut mengesahkan penyingkiran Burnley daripada EPL – kali ketiga bagi kelab itu dalam Liga Perdana dalam tempoh lima musim – dengan mereka terpaksa bersaing di Liga Kejuaraan (liga kedua) bersama Wolves musim hadapan.
