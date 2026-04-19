Pertemuan penentuan dua gergasi juarai EPL
Arsenal perlu bermati-matian mahu kekal di depan, City pula mahu rebut peluang rapat jurang
Apr 19, 2026 | 5:30 AM
Tekanan semakin memuncak ke atas Arsenal apabila Manchester City sekali lagi berpeluang merapatkan jurang mata menjelang pertembungan dua pasukan teratas liga pada 19 April.
Selepas kekalahan mengecewakan kepada Bournemouth, anak didik Mikel Arteta kini hanya mendahului enam mata, dengan City masih ada satu perlawanan dalam tangan.
