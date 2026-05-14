City rapatkan jurang mata, harap Arsenal tercicir
May 14, 2026 | 3:27 PM
Pengurus Manchester City, Pep Guardiola (kiri) bersama pemain tengahnya, Phil Foden. Guardiola akui bahawa pasukannya hanya mampu menang dan harapkan kekalahan buat Arsenal dalam dua perlawanan terakhir Liga Perdana England (EPL) mereka, untuk mendapatkan peluang merebut trofi EPL ketujuhnya. - Foto REUTERS
LONDON: Pengurus Manchester City, Pep Guardiola, berkata pasukannya hanya mampu terus bertahan dalam persaingan dan berharap Arsenal tercicir mata dalam perebutan kejuaraan Liga Perdana England (EPL) selepas menewaskan Crystal Palace 3-0 pada 14 Mei.
City menjaringkan gol melalui Antoine Semenyo dan Omar Marmoush hasil hantaran Phil Foden pada separuh masa pertama di Stadium Etihad.
