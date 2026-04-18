Coventry layak ke Liga Perdana England selepas 25 tahun tersingkir
Apr 18, 2026 | 10:23 AM
Para pemain pasukan yang sedang berada di kedudukan teratas Liga Championship, Coventry City meraikan kejayaan mereka layak ke Liga Perdana England pada musim akan datang. - Foto REUTERS
LONDON - Coventry berjaya melangkahnaik ke Liga Perdana pada 17 April ketika pendahulu Liga Championship itu seri 1-1 menentang Blackburn – sekali gus menamatkan pengasingan daripada liga utama itu selama 25 tahun.
Pasukan bimbingan Frank Lampard itu memerlukan satu mata semasa lawatan mereka ke Ewood Park untuk memastikan kelayakan mereka ke Liga Perdana secara automatik.
Laporan berkaitan
Arsenal terus mara tapi persembahan hambarApr 16, 2026 | 3:42 PM
Rahsia Lincoln City raih kenaikan ke Liga Kejohanan buat kali pertama dalam 65 tahunApr 13, 2026 | 5:30 AM