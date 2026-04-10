Dari San Siro ke SPL: Bekas bintang AC Milan bakal warnai saingan musim baru liga S’pura
Keisuke Honda sertai Albirex Niigata yang tukar nama kepada FC Jurong mulai Ogos
Apr 10, 2026 | 2:52 PM
Bekas pemain pasukan gergasi Italy, AC Milan, dan bekas pemain antarabangsa Jepun, Keisuke Honda (kanan), akan beraksi di Liga Perdana Singapura (SPL) musim depan. Beliau akan bermain bagi Albirex Niigata yang bertukar nama kepada FC Jurong. - Foto fail
Peminat bola sepak tempatan bakal disambut dengan kehadiran seorang bintang antarabangsa apabila bekas pemain Jepun dan AC Milan, Keisuke Honda, disahkan akan beraksi dalam Liga Perdana Singapura (SPL) musim depan.
Albirex Niigata, yang akan bertukar nama kepada FC Jurong bagi musim 2026/2027, mengumumkan di Facebook pada 10 April bahawa mereka berjaya mendapatkan khidmat pemain tengah berusia 39 tahun itu.
