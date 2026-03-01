Premium
Derbi London uji kekuatan mental Arsenal
‘The Gunners’ perlu menang menentang Chelsea untuk lebarkan jurang dengan Man City
Mar 1, 2026 | 5:30 AM
Anak buah Mikel Arteta, kini berada di kedudukan baik untuk menjulang mahkota EPL 2025/26 apabila mendahului City dengan jurang lima mata, walaupun City mempunyai kelebihan satu perlawanan. - Foto AFP
Apabila Arsenal menerima kunjungan Chelsea di Stadium Emirates pada 2 Mac ini, ia bukan sekadar pertembungan derbi London bagi mempertahankan maruah.
Pertaruhannya amat tinggi: Menang dan Arsenal bakal memperkukuhkan lagi kelebihan di puncak Liga Perdana England (EPL), menjauhi ancaman Manchester City.
Laporan berkaitan
Gol tunggal Sesko pastikan Man U atasi EvertonFeb 24, 2026 | 12:54 PM
Arsenal benam Spurs, reda tekanan di puncak ligaFeb 23, 2026 | 2:11 PM
Moyes, Carrick mahu pastikan layak ke Eropah Feb 23, 2026 | 5:30 AM