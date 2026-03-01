SPH Logo mobile
Derbi London uji kekuatan mental Arsenal

‘The Gunners’ perlu menang menentang Chelsea untuk lebarkan jurang dengan Man City
Mar 1, 2026 | 5:30 AM
MUHD HAZMAN ABD AZIZ
MUHD HAZMAN ABD AZIZ

Anak buah Mikel Arteta, kini berada di kedudukan baik untuk menjulang mahkota EPL 2025/26 apabila mendahului City dengan jurang lima mata, walaupun City mempunyai kelebihan satu perlawanan. - Foto AFP

Apabila Arsenal menerima kunjungan Chelsea di Stadium Emirates pada 2 Mac ini, ia bukan sekadar pertembungan derbi London bagi mempertahankan maruah.

Pertaruhannya amat tinggi: Menang dan Arsenal bakal memperkukuhkan lagi kelebihan di puncak Liga Perdana England (EPL), menjauhi ancaman Manchester City.

