Djokovic tidak pasti sertai Terbuka Perancis selepas kalah mengejut Tewas dalam pertarungan lima set di tangan Fonseca dari Brazil

PARIS: Juara Terbuka Perancis tiga kali, Novak Djokovic, berkata beliau tidak pasti sama ada beliau akan kembali ke gelanggang tanah liat merah Roland Garros pada 2027, susulan kekalahan pusingan ketiganya kepada pemain muda Brazil, Joao Fonseca, pada 29 Mei.

Pemain Serbia berusia 39 tahun itu, yang menyambut hari lahirnya minggu lalu, mengalami kekalahan yang jarang berlaku di Paris, menimbulkan persoalan tentang masa depannya dalam kejohanan itu selepas 22 penampilan berturut-turut.

“Saya tidak tahu,” kata pemain nombor empat dunia itu apabila ditanya sama ada beliau akan bermain di Roland Garros lagi.

Dokovic berasakan beliau telah bermain “tenis yang sangat baik” menentang Fonseca tetapi berasa letih pada penghujung perlawanan.

Pertarungan itu memasuki rekod sebagai perlawanan terpanjangnya dalam Terbuka Perancis – iaitu empat jam dan 53 minit.

“Beberapa kali saya rasa seperti hampir tidak dapat berdiri di atas kaki saya menjelang akhir perlawanan,” kata pemenang Grand Slam 24 kali itu.

Ia merupakan kali kedua Djokovic tewas daripada dua set, dengan satu lagi set turut berlaku di Roland Garros, menentang Jurgen Melzer pada 2010.

Sekiranya Djokovic memilih untuk kembali, beliau akan menyertai senarai pendek pemain yang akan beraksi dalam Terbuka Perancis pada usia 40 tahun, satu pencapaian oleh segelintir pemain dalam Era Terbuka.

Fonseca, yang masih kecil lagi ketika Djokovic menjulang gelaran Grand Slam pertamanya di Terbuka Australia 2008, berentap sengit dengan rakan sekerja seniornya pada set seterusnya hanya untuk menjatuhkan servisnya pada permainan kelima.

Ia adalah pembukaan yang diperlukan oleh Djokovic, dan pilihan ketiga itu mengambil kawalan penuh, disambut gemuruh apabila beliau mendahului 5-3 dan mengepalkan penumbuknya selepas menutup set dengan hantaran tajam di bahagian tengah.

Fonseca meningkatkan tahapnya untuk merapatkan jurang satu set dan kemudian memecah kebuntuan pada awal set keempat, mendapat tepukan gemuruh daripada peminatnya, sebelum menyamakan kedudukan dalam dua set dengan beberapa hantaran kencang yang kadangkala membuatkan Djokovic tidak percaya.

Pemain Brazil itu bangkit daripada ketinggalan 1-3 dalam set penentuan dan menunjukkan keberanian untuk kekal menyamakan kedudukan selepas 10 perlawanan dan kemudian memecah kebuntuan untuk mendahului 6-5, yang memberikannya platform sempurna untuk menutup kemenangan.

Fonseca, yang baru berusia 19 tahun, kelihatan bangkit daripada ketinggalan dua set buat kali kedua berturut-turut untuk menewaskan Djokovic menerusi aksi penuh dramatik di Roland Garros.

Pemain muda itu menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 selepas pertarungan hampir lima jam untuk mara ke pusingan 16 terakhir Grand Slam buat kali pertama dalam kerjayanya.

Ketika ditanya bagaimana beliau terus percaya mampu bangkit, Fonseca mengakui keyakinannya sebenarnya hampir hilang.

“Sebenarnya saya tidak percaya. Saya hanya terus bermain dan menikmati aksi di gelanggang.

“Beliau idola besar dan satu penghormatan dapat berdepan Djokovic.

“Saya hanya cuba memukul bola sekuat mungkin.