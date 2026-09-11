LONDON: Manchester United bakal menempuhi ujian Liga Juara-Juara yang jauh lebih getir berbanding cabaran Sabah FK di Old Trafford.

Malah, Sabah FK, juara Liga Azerbaijan, mungkin pasukan paling lemah antara lapan lawan yang akan dihadapi pasukan Michael Carrick pada peringkat liga.

Namun, Carrick mendapat pengajaran penting: United jauh lebih berkesan apabila penyerang Benjamin Sesko bermula dalam kesebelasan utama.

Ini kali pertama pemain Slovenia itu bermula sejak menentang Liverpool pada Mac lalu, apabila beliau akhirnya terpaksa berhenti bermain akibat masalah tulang kering yang mengganggunya selama beberapa minggu.

Sesko dijangka cergas pada awal musim Liga Perdana England (EPL), tetapi hanya mampu menjadi pemain gantian semasa menentang Hull, Ipswich dan Everton.

Malang bagi Sabah, penyerang berusia 23 tahun itu sudah cergas untuk bermula. 

Dengan ketinggian 1.96 meter, Sesko menawarkan kekuatan fizikal yang tidak dimiliki penyerang United lain.

Ketiadaan pemain sayap Amad Diallo menghalang Carrick menggunakan Bryan Mbeumo sebagai penyerang utama seperti ketika pramusim. 

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]Matheus Cunha mampu mengisi peranan itu, tetapi pemain Brazil tersebut gemar bergerak dan turun mencari ruang, meninggalkan kekosongan di bahagian paling hadapan.

Ancaman Sesko berbeza. Beliau memaksa pertahanan berundur, sukar dirampas bola dan berlari menyerang lawan.

Beliau juga menjaringkan gol.

Ketika menentang Everton, kelebihan fizikal Sesko membolehkannya menanduk masuk dari jarak dekat untuk hampir memberikan United kemenangan, sebelum pemain tengah Everton, Ainsley Maitland-Niles, menjaringkan gol menakjubkan pada lewat permainan.

Sesko mengancam Sabah melalui percubaan tumit belakang sebelum Mbeumo menghantarnya melepasi pertahanan pelawat. 

Sesko kemudian menguis bola melepasi penjaga gol Stas Pokatilov sebelum menjaringkan gol ke gawang kosong.

“Sudah tentu, saya gembira dengan gol itu.

“Saya nampak dia bergegas keluar, dan itu peluang yang baik untuk menolak bola melepasinya dan menjaringkan gol dengan mudah,” ,” ujar Sesko.

Mbeumo dan Cunha juga mampu melakukannya, tetapi Sesko lebih mengancam. 

“Sentuhan baik bagi pemain bertubuh besar” ialah antara ungkapan biasa bola sepak. Pemain yang menggabungkan saiz, kemahiran dan kepantasan amat berguna.

“Dia sememangnya menawarkan ancaman yang berbeza,” kata Carrick. 

“Kami tahu kelebihan Ben: kekuatan fizikal, bermain di barisan paling hadapan dan kepantasan lariannya di belakang pertahanan. Dia amat berbahaya.

“Bagus melihatnya kembali ke prestasi ini selepas usahanya mengembalikan kecergasan. 

“Dia sudah menjaringkan beberapa gol, beraksi baik dan mendapat minit permainan yang penting. Saya sangat berpuas hati dengan perkembangannya,” tambah Carrick.

Carrick kini perlu membuat keputusan besar menjelang derbi EPL menentang Manchester City di Old Trafford pada 13 September.

Adakah beliau kekal mempercayai kecergasan Sesko atau kembali memilih Cunha, memandangkan Amad belum bersedia?

Berdasarkan persembahan ini, Sesko wajar bermula. Carrick kemudian perlu memilih antara Cunha, yang membuka jaringan menentang Sabah, dengan penyerang sayap Marcus Rashford di sebelah kiri.

Rashford belum menjaringkan atau mencipta gol sejak kembali daripada pinjaman di Barcelona, tetapi pemain antarabangsa England itu kekal ancaman utama United menerusi kepantasan dan larian terus ke lawan.

Cunha pula sering bergerak ke kawasan sama dengan kapten dan pemain tengah Bruno Fernandes. Carrick mungkin merasakan susunan permainan United lebih baik dengan Rashford.

“Sudah tentu ia bukan keputusan mudah,” kata Carrick mengenai pemilihan pasukan. “Tetapi saya lebih rela dengan pilihan ini, apabila pasukan mempunyai gol dan pemain beraksi dengan baik.

“Mereka semua faham, kadangkala mereka akan bermula dan kadangkala masuk untuk tamatkan perlawanan. Kami perlukan pilihan berbeza sepanjang musim.

“Hebat melihat mereka semua berada dalam prestasi baik dan bermula dengan begitu cemerlang.” – Agensi berita.

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