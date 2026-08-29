Pemain Manchester City Rayan Cherki (kanan) bersama Erling Haaland meraikan gol ketiga pasukan itu dalam perlawanan menentang Crystal Palace pada 28 Ogos. - Foto REUTERS

Pemain Manchester City Rayan Cherki (kanan) bersama Erling Haaland meraikan gol ketiga pasukan itu dalam perlawanan menentang Crystal Palace pada 28 Ogos. - Foto REUTERS

LONDON: Pengurus Manchester City, Enzo Maresca, menyifatkan persembahan pemain tengah, Rayan Cherki, sebagai “luar biasa” selepas bintang muda itu membantu pasukan tersebut untuk menewaskan Crystal Palace 4-1 pada 28 Ogos.

Maresca mengakui Cherki berasa kecewa kerana tidak disenaraikan dalam kesebelasan utama ketika City mencatatkan kemenangan 2-1 ke atas Bournemouth pada perlawanan pembukaan Liga Perdana minggu lalu.

Namun, pemain tengah Perancis itu memberi tindak balas cemerlang terhadap keputusan berkenaan.

Selepas masuk sebagai pemain gantian dan menyumbang dua bantuan gol menentang Bournemouth, Cherki merebut peluang beraksi di Selhurst Park pula menerusi persembahan bertenaga yang menyerlahkan kualitinya.

Pemain berusia 23 tahun itu menjaringkan dua gol selepas gol pembukaan Erling Haaland dipadamkan menerusi gol sendiri penjaga gol City, Gianluigi Donnarumma, dalam aksi di selatan London itu.

Haaland kemudian menjaringkan gol sekali lagi pada lewat permainan bagi melengkapkan kemenangan kedua berturut-turut City di bawah kendalian Maresca.

Maresca turut memuji tindakan Cherki menggabungkan kehebatannya mengawal permainan dengan tugas mengekang pergerakan pemain tengah Palace, Adam Wharton.

“Persembahan beliau tanpa bola amat luar biasa. Semua orang tahu kualiti yang ada padanya (dan) beliau bekerja keras tanpa bola,” kata Maresca.

“Beliau ditugaskan mengawal Wharton dan berjaya menyekatnya. Beliau banyak membantu kami dan akan terus membantu pada masa depan.