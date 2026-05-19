EPL lancar Premier League+, pakej penstriman bermula $16
Rakan penyiar StarHub tawar tiga pilihan langganan fleksibel
May 19, 2026 | 5:57 PM
Pemain tengah Manchester United, Bruno Fernandes, selepas perlawanan Liga Perdana England (EPL) menentang Nottingham Forest pada 17 Mei. Pelanggan Premier League+ bakal menikmati penstriman langsung kesemua perlawanan EPL serta ciri tambahan yang ditawarkan. - Foto AFP
Harga langganan untuk Premier League+, perkhidmatan penstriman langsung kepada peminat yang pertama diperkenalkan oleh Liga Perdana England (EPL), akan bermula serendah $16, menurut pengumuman liga bola sepak utama England itu pada 19 Mei.
EPL, dengan kerjasama rakan penyiar tempatan, StarHub, turut mengumumkan pilihan pelan langganan dan kadar harga bagi perkhidmatan tersebut yang bakal dilancarkan di Singapura bermula musim depan.
