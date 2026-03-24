Ethan Brown pelumba pertama S’pura tanding dalam ADAC GT Masters
Mar 24, 2026 | 3:25 PM
Ethan Brown akan menjadi pemandu Singapura pertama yang bertanding di ADAC GT Masters, selepas pemandu berusia 21 tahun itu menyertai Engstler Motorsport yang berpangkalan di Jerman untuk musim 2026. - Foto ihsan ETHAN BROWN
Selepas menamatkan perlumbaan di tempat kedua dalam kelas pro siri Lamborghini Super Trofeo Asia pada 2025, pelumba Singapura, Ethan Brown, bertapak ke langkah seterusnya.
Pelumba berusia 21 tahun itu akan menjadi pemandu Singapura pertama yang bertanding dalam ADAC GT Masters, salah satu kejohanan GT3 utama Eropah, selepas menyertai Engstler Motorsport yang berpangkalan di Jerman bagi musim 2026.
