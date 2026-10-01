SEPANG: Kehangatan Formula Satu (F1) kini kembali ke Malaysia apabila pelumba dan peminat mula berkumpul di negara itu menjelang penganjuran perlumbaan Grand Prix Bahrain Gulf Air pada 2 Oktober di Litar Antarabangsa Sepang.

Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) turut melakukan persediaan dalam menghadapi lonjakan tinggi penumpang, dengan kira-kira 200,000 penonton dijangka hadir dengan hari terakhir perlumbaan, 4 Oktober, diramal menjadi hari paling sibuk.

Pengarah Urusan Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB), Datuk Mohd Izani Ghani, berkata hotel di lapangan terbang itu, Hotel Sama-Sama, turut habis ditempah oleh tetamu acara F1.

Satu pasukan khas yang melibatkan Malaysia Airports dan beberapa agensi kerajaan telah ditubuhkan bagi memastikan kelancaran pergerakan penumpang sepanjang acara tiga hari itu, tambahnya.

“Kami ada di sini bagi memastikan pergerakan penumpang berjalan lancar dan kami akan menyokong (proses tersebut) sebaik mungkin,” katanya kepada media selepas majlis sambutan penerbangan terus sulung Gulf Air dari Bahrain ke Kuala Lumpur di Terminal 1 KLIA, pada 30 September.

Menurut Datuk Izani, hari terakhir perlumbaan pada 4 Oktober dijangka mencatatkan jumlah penumpang paling tinggi.

“Kami mahu memastikan pergerakan orang ramai yang menghadiri acara ini berjalan lancar. 

“Kami akan menyediakan kemudahan tempat letak kereta, namun kami amat menggalakkan pengunjung agar menggunakan pengangkutan awam bagi mengelakkan kesesakan, memandangkan tempat letak kereta di Kuala Lumpur agak terhad,” katanya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Mahathir, arwah isteri, Allahyarhamha Tun Dr Siti Hasmah Mohamad Ali

Mahathir menangis ziarah pusara arwah isteri, detik pilu undang sebak rakyat

Oct 1, 2026 | 2:36 PM
Diskaun ini sah bagi telur dan ayam beku terpilih, dan pelanggan boleh membeli sehingga dua unit bagi setiap produk.

Harga ayam, telur lebih murah di pasar raya FairPrice sehingga 31 Dis

Oct 1, 2026 | 2:33 PM
vila dalam penjara

‘Vila mewah’ dalam penjara cetus kontroversi di Indonesia

Oct 1, 2026 | 12:33 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad, bercakap dengan media pada 30 September di pejabat Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) di Braddell Road semasa mengumumkan senarai anggota dan skop tugasan jawatankuasa semakan tersebut.

9 dilantik dalam jawatankuasa semakan lindung kanak-kanak di institusi agama

Sep 30, 2026 | 7:00 PM
faris ramli

Faris Ramli dipanggil untuk sertai Singa bagi Piala Asean Fifa selepas kecederaan

Sep 18, 2026 | 9:20 PM
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.

Tambahan sokongan kewangan, perumahan, cuti jaga anak bagi ibu bapa

Aug 23, 2026 | 9:30 PM
kumpulan wanita Singapura, industri muzik Melayu, identiti budaya, dynda

Bekas anggota ‘girl group’ S’pura kongsi cabaran harungi industri muzik tempatan

Jul 26, 2026 | 5:30 AM
Pengasas Ameen Roti yang juga bekas guru, Encik Harun Min, terkenal dengan ‘beef roti’ atau roti daging lembu berasal dari China. Ia menjadi hidangan utama di kedai tetap pertamanya di Haji Lane.

Ameen Roti bawa keunikan roti daging Xi’an ke Haji Lane

Jul 17, 2026 | 10:00 AM
Singapura, sukan, tinju, Abdul Wafi Idris, kanak-kanak, pesantren, Indonesia, program pendidikan jasmani

Petinju S’pura tabur bakti bantu kanak-kanak pesantren di Bandung

Jun 11, 2026 | 7:59 PM
BERANI TAMPIL MEMBANTU: Lima anak muda ini (dari kiri) Encik Baharudin Samsudin, Encik Muhammad Azrim Johanis, Encik Muhammad Hanafi Mohd Yatim, Encik Muhammad Zamanurakid Mohd Zamanuri dan Encik Faris Armani Ismail membantu seorang wanita yang dirompak berdekatan Shenton Way. - Foto BH oleh JASON QUAH.

5 rakan bantu mangsa rompak dihargai

Mar 26, 2019 | 5:30 AM

Ketua Pegawai Eksekutif Gulf Air, Encik Martin Gauss, berkata syarikat penerbangan itu telah menambah enam penerbangan khusus sempena hujung minggu F1 berikutan sambutan yang amat menggalakkan.

“Kami tiba dengan pesawat penuh, dan tiket untuk penerbangan ini telah habis dijual. Kami mempunyai enam lagi penerbangan sempena Grand Prix Bahrain Gulf Air hujung minggu ini,” katanya.

Encik Gauss turut merakamkan penghargaan kepada pihak berkuasa Malaysia dan Bahrain atas usaha mereka membantu syarikat penerbangan itu kembali beroperasi di Malaysia serta usaha mereka dalam menjayakan penganjuran acara F1 berkenaan.

“Saya tahu ia memerlukan kerja keras daripada kedua-dua pihak untuk menjayakannya. Kami sangat bangga kerana Bahrain dapat menganjurkan perlumbaan Formula 1 di Malaysia,” katanya.

Beliau menambah, Gulf Air berharap acara F1 tersebut akan menggalak lebih ramai rakyat Malaysia melawat Bahrain.

“Saya berharap lebih ramai rakyat Malaysia akan melawat Bahrain pada tahun-tahun mendatang, kerana kami juga berharap dapat membawa ramai pelancong ke Malaysia,” katanya.

Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Hasbi Habibollah, berkata kepulangan semula Gulf Air ke Malaysia akan membantu menampung permintaan perjalanan udara antarabangsa yang semakin meningkat.

Trafik penumpang di seluruh negara diramalkan mencapai antara 103.8 juta dengan 109.7 juta pada 2026.

“Kepulangan Gulf Air membantu memenuhi unjuran kerajaan sekali gus menampung permintaan perjalanan antarabangsa yang kian meningkat,” katanya.

Menurut Datuk Hasbi, lapangan terbang di Malaysia secara keseluruhan telah mengendalikan 104.5 juta penumpang pada 2025, iaitu peningkatan 11.4 peratus berbanding 2024, dengan KLIA sahaja mengendalikan 63.4 juta penumpang.

Kerajaan bersama-sama Malaysia Airports sedang melabur dalam prasarana lapangan terbang serta memodenkan sistem pemprosesan penumpang bagi menampung peningkatan jumlah penumpang, tambahnya.

Peningkatan keupayaan itu merangkumi teknologi canggih bagi pengendalian bagasi, pintu imigresen automatik dan pendigitalan terminal bagi meningkatkan kecekapan operasi serta pengalaman penumpang di KLIA. – Agensi berita.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Norris tutup separuh musim F1 dengan aksi terbaikJul 27, 2026 | 2:19 PM
F1 mungkin kembali ke M’sia setelah hampir sedekadJul 24, 2026 | 2:49 PM
formula satusepangbahrain