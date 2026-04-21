Persekutuan Automobil Antarabangsa (FIA) berkata parameter pengurusan tenaga akan diselaraskan untuk kelayakan dengan pengurangan cas semula maksimum yang dibenarkan. - Foto REUTERS

LONDON: Pasukan Formula Satu (F1) dan pihak berkepentingan bersetuju sebulat suara pada 20 April untuk mengubah suai peraturan enjin bagi meningkatkan keselamatan perlumbaan dan pemandu mulai perlumbaan seterusnya di Miami, Amerika Syarikat, pada 3 Mei.

Sukan musim ini memulakan era baru, dengan unit kuasa hibrid kini dipecahkan kepada kira-kira 50-50 antara kuasa elektrik dengan kuasa pembakaran.

Sesetengah pemandu telah mengadu sepanjang tiga perlumbaan pertama tentang terpaksa ‘mengangkat dan meluncur’ ke selekoh berkelajuan tinggi supaya enjin pembakaran boleh mengecas semula bateri.

Mereka juga telah menyuarakan kebimbangan keselamatan mengenai perbezaan permulaan dan kelajuan semasa perlumbaan.

Sesetengah pemandu juga terpaksa berdepan dengan masalah unit kuasa secara automatik mengalihkan tenaga daripada enjin ke bateri, memperlahankan kereta walaupun pemandu cuba memecut laju.

Juara dunia empat kali Red Bull, Max Verstappen, telah mempersoalkan masa depannya dalam sukan ini.

Persekutuan Automobil Antarabangsa (FIA) berkata dalam satu kenyataan bahawa mesyuarat dalam talian dengan 11 ketua pasukan, ketua pegawai eksekutif unit kuasa dan F1 telah bersetuju dengan beberapa “penambahbaikan” dalam musim yang kini akan diundi secara maya.

“Cadangan yang dipersetujui hari ini akan dilaksanakan selain perubahan permulaan perlumbaan yang akan diuji di Miami dan diguna pakai berikutan maklum balas dan analisis,” katanya.

FIA berkata parameter pengurusan tenaga akan diselaraskan untuk kelayakan, satu perkara utama yang menjadi perhatian, dengan pengurangan cas semula maksimum yang dibenarkan daripada lapan megajoule kepada tujuh megajoule.

Ini untuk menggalakkan pemanduan tetap yang lebih konsisten dan kuasa puncak ditingkatkan daripada 250kW kepada 350kW untuk mengurangkan masa yang dihabiskan untuk mengecas semula.

Dalam perlumbaan itu, langkah diperkenalkan untuk mengurangkan kelajuan penutupan yang berlebihan dan mengehadkan perbezaan prestasi secara tiba-tiba dengan kuasa maksimum yang tersedia melalui rangsangan dihadkan pada tambahan 150kW.

Satu sistem baru telah dibangunkan dan akan diuji untuk mengurangkan risiko kereta yang bermula perlahan dilanggar oleh kereta yang lebih laju daripada belakang serta langkah untuk meningkatkan keselamatan dan penglihatan dalam keadaan cuaca basah.

“Ini adalah perubahan yang masuk akal dan pasukan, FIA dan F1 telah melakukan kerja yang baik sejak beberapa minggu lalu untuk bersetuju dengannya,” kata bos pasukan Williams, James Vowles, di media sosial.