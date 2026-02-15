Atlet ski ‘Alpine’ Faiz Basha akan mewakili Singapura sebagai satu-satunya wakil negara di Sukan Olimpik Musim Sejuk di Milan Cortino, Italy. Beliau akan beraksi di Pusat Ski Stelvio pada 14 Februari bagi acara giant slalom dan 16 Februari bagi acara slalom. - Foto SNOC