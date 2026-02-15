SPH Logo mobile
Faiz bertekad berski tanpa ragu, tingkat kemahiran

Sukan
Premium

Faiz bertekad berski tanpa ragu, tingkat kemahiran

Satu-satunya wakil S’pura tidak melihat penyertaan sebagai beban tambahan, mahupun terlalu fikirkan jangkaan
Sukan Olimpik Musim SejukATLET SG
Feb 15, 2026 | 5:30 AM
KHAIRUL AKMAL ALI
KHAIRUL AKMAL ALI

Faiz bertekad berski tanpa ragu, tingkat kemahiran

Atlet ski ‘Alpine’ Faiz Basha akan mewakili Singapura sebagai satu-satunya wakil negara di Sukan Olimpik Musim Sejuk di Milan Cortino, Italy. Beliau akan beraksi di Pusat Ski Stelvio pada 14 Februari bagi acara giant slalom dan 16 Februari bagi acara slalom.
Atlet ski 'Alpine' Faiz Basha akan mewakili Singapura sebagai satu-satunya wakil negara di Sukan Olimpik Musim Sejuk di Milan Cortino, Italy. Beliau akan beraksi di Pusat Ski Stelvio pada 14 Februari bagi acara giant slalom dan 16 Februari bagi acara slalom. - Foto SNOC

Bagi Faiz Basha, melangkah ke pentas Sukan Olimpik Musim Sejuk bukan sekadar soal kelayakan atau pencapaian peribadi.

Bagi atlet berusia 23 tahun itu, perjalanan tersebut hadir bersama campuran emosi, rasa bangga dan syukur, namun pada masa sama, berat dengan kesunyian satu perjuangan yang panjang.

Sukan Olimpik Musim SejukATLET SG
