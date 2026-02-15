Premium
Faiz bertekad berski tanpa ragu, tingkat kemahiran
Satu-satunya wakil S’pura tidak melihat penyertaan sebagai beban tambahan, mahupun terlalu fikirkan jangkaan
Feb 15, 2026 | 5:30 AM
Atlet ski ‘Alpine’ Faiz Basha akan mewakili Singapura sebagai satu-satunya wakil negara di Sukan Olimpik Musim Sejuk di Milan Cortino, Italy. Beliau akan beraksi di Pusat Ski Stelvio pada 14 Februari bagi acara giant slalom dan 16 Februari bagi acara slalom. - Foto SNOC
Bagi Faiz Basha, melangkah ke pentas Sukan Olimpik Musim Sejuk bukan sekadar soal kelayakan atau pencapaian peribadi.
Bagi atlet berusia 23 tahun itu, perjalanan tersebut hadir bersama campuran emosi, rasa bangga dan syukur, namun pada masa sama, berat dengan kesunyian satu perjuangan yang panjang.
Laporan berkaitan
Kesabaran berbaloi, Faiz Basha kini lebih dekat wakili S’pura di Olimpik Jul 2, 2025 | 3:08 PM
Bekas pelari pecut pimpin pasukan S’pura di Sukan Olimpik Musim SejukFeb 3, 2026 | 8:14 PM