Farhan rebut peluang, pamerkan prestasi meyakinkan dalam kemenangan Singa atas Mongolia Skuad Singa tewaskan Mongolia 4-0 dalam perlawanan persahabatan di Stadium Jalan Besar

Dengan beberapa kejohanan penting bakal dihadapi dalam tempoh beberapa bulan akan datang, setiap perlawanan membawa makna tersendiri bagi skuad Singa, termasuk aksi persahabatan.

Itulah penekanan oleh jurulatih skuad nasional Singapura, Gavin Lee, sebelum berdepan Mongolia di Stadium Jalan Besar pada 31 Mei untuk perlawanan persahabatan antarabangsa.

Di hadapan 4,234 penonton, Singa membuktikan kesungguhan mereka apabila mencatat kemenangan 4-0 ke atas Mongolia, sekali gus memberikan suntikan keyakinan menjelang saingan Piala Asean Hyundai, Piala Asean Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa), dan Piala Asia yang bakal ditempuh.

Lebih penting lagi, kemenangan itu turut memberi peluang kepada beberapa pemain yang jarang diturunkan dalam kesebelasan utama untuk membuktikan kemampuan mereka.

“Malam ini seluruh skuad telah memainkan peranan masing-masing. Tidak kira apa peranan mereka, mereka telah mengekalkan standard yang kami tetapkan sejak awal perlawanan,” kata Lee selepas perlawanan.

Antara yang paling menyerlah ialah pemain sayap Farhan Zulkifli, yang terus mengancam benteng Mongolia sepanjang perlawanan.

Beliau menjadi duri dalam benteng pertahanan Mongolia dengan ketangkasan dan kelincahan beliau, menghasilkan beberapa peluang keemasan buat pasukan Singa.

Usaha beliau akhirnya membuahkan hasil apabila beliau bergandingan baik dengan pemain tengah, Song Ui Young, dan mencipta bantuan jaringan untuk gol kedua Singapura.

“Menyarung jersi kebangsaan sentiasa memberikan perasaan yang istimewa.

“Apabila saya tahu saya akan beraksi pada malam ini, saya tahu saya perlu bersedia secara mental dan manfaatkan peluang sepenuhnya apabila ia tiba,” kata Farhan selepas perlawanan.

“Saya gembira dapat membantu pasukan dan membantu Song menjaringkan golnya.”

Persembahan Farhan turut mendapat pujian Lee yang menyatakan bahawa Farhan diberikan peluang beraksi sejak awal selepas menunjukkan prestasi memberangsangkan semasa latihan.

“Saya rasa Farhan layak berada dalam kesebelasan utama berdasarkan apa yang kami lihat dalam latihan dan dia membuktikannya di atas padang,” ujar Lee.

“Beliau menunjukkan bahawa beliau boleh menjadi aset berharga kepada pasukan,” tambah beliau.

Walaupun gembira dengan keputusan perlawanan, Lee berkata beliau lebih berpuas hati dengan cara anak didiknya mengekalkan tahap permainan sepanjang 90 minit.

“Cara kami menamatkan perlawanan adalah perkara yang paling menggembirakan saya kerana selepas separuh masa pertama, kami dengan mudah boleh hilang fokus dan perkara itu pernah berlaku sebelum ini.

“Kami mahu bermain dengan baik sepanjang 90 minit dan saya gembira kami berjaya melakukannya,” katanya.

Namun, mungkin boleh dikatakan bahawa keputusan tersebut patut dijangkakan apabila berdepan pasukan Mongolia yang kali terakhir beraksi dua tahun lalu, dalam kekalahan 4-0 kepada Chinese Taipei pada 2024.

Kekalahan bagi Mongolia juga hadir ketika mereka sedang melalui fasa pembinaan semula di bawah jurulatih baharu dari Italy, Marco Ragini.

Ragini juga mendedahkan bahawa beliau baru seminggu mengambil alih pasukan serta hanya sempat mengendalikan tiga sesi latihan sebelum bertemu Singapura.

Walaupun kecewa dengan keputusan tersebut, Ragini memuji perkembangan yang ditunjukkan Singapura.

“Jika saya bandingkan Singapura sekarang dengan pasukan yang saya temui setahun setengah atau dua tahun lalu, saya pasti 100 peratus ini adalah pasukan yang berbeza di atas padang,” katanya.

Ragini juga tidak ketinggalan memuji penyokong Singapura yang menurutnya sentiasa memberikan suasana hebat setiap kali beliau berkunjung ke negara ini.

“Saya telah bekerja di banyak tempat di dunia dan setiap kali datang ke Singapura, saya bertemu penyokong yang menakjubkan,” katanya.

Walaupun Singapura berjaya menewaskan Mongolia yang menduduki ranking Fifa ke-187, ujian sebenar bagi pasukan Singa (ranking 147) adalah apabila mereka berdepan pasukan China yang mempunyai ranking ke-94.