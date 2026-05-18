Zulqarnaen, Saifullah sertai skuad Singa hadapi Mongolia, China di Jalan Besar
Skuad 28 pemain diumum dengan sebahagian besar pasukan dikekal
May 18, 2026 | 8:00 PM
Pemain pertahanan Albirex Niigata, Zulqarnaen Suzliman, dan pemain tengah Hougang United, Saifullah Akbar, telah disenaraikan dalam skuad 28 pemain pasukan Singa bagi jendela perlawanan antarabangsa Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) pada Jun 2026.
Ini sambil pasukan Singa bersiap sedia bagi dua perlawanan persahabatan menentang Mongolia dan China di Stadium Jalan Besar.
