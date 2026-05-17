May 17, 2026 | 4:37 PM
FC Jurong ikat kerjasama dengan syarikat pelaburan dari India, SKASports
Albirex Niigata (Singapura) akan bekerjasama dengan syarikat pelaburan sukan dari India, SKASports Investments antara lain untuk meneroka peluang pertumbuhan di negara itu. (Dari kiri) Pengurus besar Albirex, Encik Koh Mui Tee, pengerusi Albirex, Encik Daisuke Korenaga, dua pengarah SKASports Investments, Encik Rohit Ramesh dan Encik Sudhir Menon. - Foto IHSAN ALBIREX NIIGATA (SINGAPURA)
Albirex Niigata FC (Singapura) telah mengikat perjanjian dengan syarikat pelaburan sukan berpangkalan di Chennai, India antara lain untuk meneroka peluang pertumbuhan di negara itu.
Perjanjian antara Albirex yang bakal menukar nama menjadi FC Jurong mulai musim depan itu dengan SKASports Investments Private Limited itu diumumkan di sidang media yuang diadakan di Stadium Jurong East pada 16 Mei.
