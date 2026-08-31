MANCHESTER (England): Bruno Fernandes biasanya menjadi pencipta peluang utama Manchester United, menghantar bola menembusi ruang sempit untuk membuka peluang kepada rakan sepasukan. 

Namun, dalam perlawanan menentang Ipswich Town pada 30 Ogos, kapten pasukan itu mengambil keputusan untuk menyelesaikan sendiri tugas tersebut.

Fernandes menjaringkan hat-trick untuk membantu pasukannya meraih kemenangan besar 5-2, sekali gus mencatatkan kemenangan pertama pasukan Michael Carrick pada musim ini dalam Liga Perdana, selepas kekalahan memalukan pada perlawanan pembukaan menentang Hull City. 

Kemenangan itu mengingatkan semua pihak bahawa meskipun Fernandes merupakan salah seorang pencipta permainan terbaik liga, beliau tetap mampu mengambil alih permainan sebagai penjaring gol.

“Beliau sangat berharga buat pasukan,” kata Carrick. “Beliau telah lama berada di sini selama bertahun-tahun dan telah melalui pelbagai emosi dan pengalaman yang berbeza.

“Beliau kini mempunyai banyak pengalaman untuk dikongsikan dengan pemain lain serta menunjukkan jalan kepada mereka, memimpin dengan teladan dan membantu mereka pada saat-saat tertentu.”

Gol pertama Fernandes pada minit ke-40, membawa United kembali sama rata selepas Leif Davis membuka jaringan untuk Ipswich.

Pemain berusia 31 tahun itu menjaringkan dua lagi gol, termasuk satu daripada sepakan penalti, untuk melengkapkan hat-trick keduanya dalam Liga Perdana.

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Beliau nyaris-nyaris menjaringkan gol keempat menerusi sepakan jarak jauh berhampiran garisan tengah padang yang tersasar sedikit di atas palang gol. Beliau kemudian menghantar bola kepada Bryan Mbeumo untuk menjaringkan gol kelima United menerusi sepakan lob.

Carrick juga berkata pada 30 Ogos bahawa beliau percaya Marcus Rashford akan memberikan impak besar dengan kepulangannya ke Manchester United, sambil menyeru penyerang itu untuk merebut peluang keduanya di Old Trafford.

Marcus Rashford (kanan) dari Manchester United berebut bola dengan Abdul Fatawu dari Ipswich Town dalam perlawanan Liga Perdana pada 30 Ogos.
Marcus Rashford (kanan) dari Manchester United berebut bola dengan Abdul Fatawu dari Ipswich Town dalam perlawanan Liga Perdana pada 30 Ogos. - Foto REUTERS

Rashford menghabiskan sebahagian besar dua musim lepas dalam pinjaman di Aston Villa dan Barcelona, selepas terpinggir daripada rancangan bekas jurulatih United, Ruben Amorim.

Namun, selepas Barcelona enggan menggunakan pilihan untuk membeli pemain berusia 28 tahun itu secara kekal, Rashford membuat penampilan sulungnya sebagai pemain permulaan United dalam hampir dua tahun ketika Red Devils menewaskan Ipswich 5-2 pada 30 Ogos.

Kepulangan Rashford merupakan salah satu daripada empat perubahan yang dibuat oleh Carrick berikutan kekalahan mengecewakan 2-0 menentang Hull pada hujung minggu pembukaan musim ini, dan beliau memainkan peranan penting dalam persembahan yang jauh lebih baik.

“Beliau menambah kekuatan kepada skuad kami, sudah tentu, kerana ia agak jelas kelihatan,” kata Carrick dalam sidang media selepas perlawanan. - Reuters, AFP.

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