Kemelut ini telah membayangi usaha Gianni Infantino untuk penggal keempat di Kongres FIFA di Maghribi pada Mac kelak. - Foto REUTERS

Kemelut ini telah membayangi usaha Gianni Infantino untuk penggal keempat di Kongres FIFA di Maghribi pada Mac kelak. - Foto REUTERS

Fifa beri amaran ‘usaha sepadu’ lemahkan Infantino ketika krisis kepimpinan meruncing Tengkarah kepimpinan badan bola sepak dunia kian memuncak susuli kegagalan cadangan untuk jual pegangan dalam hak komersial Piala Dunia

Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) pada 8 Ogos memberi amaran terhadap apa yang disifatkannya sebagai “usaha bersepadu dan berterusan” untuk melemahkan presidennya Gianni Infantino, dengan menyatakan percubaan untuk mencabar kepimpinannya mesti mengikut undang-undang dan prosedur demokrasi badan pentadbir bola sepak dunia itu.

Kenyataan tersebut dikeluarkan di tengah-tengah pertikaian yang semakin sengit mengenai kepimpinan Infantino susulan kegagalan cadangannya untuk mengumpul kira-kira AS$4.2 bilion ($5.4 bilion) dengan menjual pegangan dalam hak komersial Piala Dunia dan kejohanan lain.

Rancangan itu mencetuskan kritikan daripada Liga Konferensi Eropah (Uefa), persatuan kebangsaan dan pegawai kanan Fifa, membawa kepada seruan agar Infantino meletak jawatan dan mendorong mesyuarat krisis di Maghribi yang menyaksikan kepimpinan Fifa mengesahkan semula sokongannya terhadap presidennya itu.

Namun, Fifa tidak memaklumkan pihak yang dikatakannya cuba melemahkan Infantino atau menukil laporan atau dakwaan mana yang dirujuknya.

Kenyataan itu susulan laporan The Daily Telegraph tentang pembayaran oleh Uefa kepada bekas pekerja semasa Infantino menjadi setiausaha agung badan pentadbir Eropah itu, dakwaan yang telah dinafikannya dan Fifa telah menolaknya sebagai tidak berasas.

“Mereka yang tidak mendapat sokongan Persatuan Anggota Fifa tidak seharusnya berusaha untuk mencapainya melalui dakwaan, sindiran atau maklumat salah yang mereka tidak dapat perolehi melalui proses demokrasi Fifa,” kata persekutuan itu.

Ia berkata laporan baru-baru ini telah merangkumi “dakwaan yang tidak berasas dan terbukti palsu” mengenai Fifa dan presidennya, sambil menambah bahawa ia akan mencabar laporan yang tidak tepat atau mengelirukan “secara langsung dan bersungguh-sungguh”.

Fifa menambah bahawa ia tidak akan menyokong, memudahkan atau bertolak ansur dengan sebarang proses berkaitan pemilihan presidennya yang tidak selaras dengan undang-undang, prosedur demokratik dan rangka kerja tadbir urusnya.

“Presiden Fifa telah dipilih secara demokratik oleh Persatuan Anggota Fifa dan terus berkhidmat dengan mandat mereka,” katanya.

Berikutan mesyuarat krisis di Maghribi pada 5 Ogos, Fifa memohon maaf kepada 211 persatuan anggotanya atas kesilapan dalam pengendalian cadangan tersebut dan berkata kepimpinannya telah mengesahkan semula sokongan penuhnya kepada Infantino.

Perselisihan itu telah membayangi bidaan Infantino untuk penggal keempat di Kongres Fifa di Maghribi pada Mac. Tiada calon yang muncul untuk mencabarnya setakat ini.

Sebelum ini, Uefa berkata ia tidak lagi mempunyai keyakinan terhadap Infantino, manakala Presiden Persekutuan Bola Sepak Norway, Lise Klaveness, menggesanya supaya meletak jawatan pada 7 Ogos, dengan menyatakan bahawa beliau tidak lagi mempunyai kepercayaan institusi yang diperlukan untuk mentadbir Fifa.