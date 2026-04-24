NEW YORK: Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) tidak mempunyai rancangan mahu menggantikan Iran dengan Italy di Piala Dunia pada musim panas ini, menurut sumber, selepas cadangan pertukaran itu dikemukakan oleh utusan khas Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump.

Terdapat ketidaktentuan yang berterusan mengenai penyertaan Iran dalam kejohanan itu berikutan perang dengan Amerika dan Israel.

