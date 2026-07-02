Garcia: Semangat ‘panas’ Tielemans-Trossard ‘bantu’ Belgium mara Kini berdepan Amerika Syarikat di pusingan 16 terakhir

SEATTLE: Belgium ketinggalan 0-2 kepada Senegal dan berada di ambang penyingkiran awal daripada Piala Dunia, apabila waktu rehat untuk minum air pada separuh masa kedua memberi peluang kepada jurulatih Belgium, Rudi Garcia, menyusun semula pasukannya.

Kebangkitan Senegal mengejutkan semua selepas jaringan pemain tengah, Habib Diarra, dan penyerang, Ismaila Sarr, meletakkan pasukan itu di depan 2-0, satu kelebihan yang sememangnya wajar

Namun, Garcia sebaliknya terpaksa meleraikan pertengkaran hangat antara kapten Youri Tielemans, pemain tengah Aston Villa, dengan pemain sayap Leandro Trossard, yang terpaksa dipisahkan rakan sepasukan dalam aksi hambar Belgium.

Namun lebih 20 minit kemudian, kedua-duanya berpelukan selepas bergandingan bersama untuk menghasilkan gol penyamaan 2-2 apabila Tielemans menanduk masuk hantaran lintang Trossard untuk melengkapkan kebangkitan yang tidak dijangka.

Penjaring terbanyak Belgium, Romelu Lukaku, penyerang Napoli dan antara baki anggota ‘generasi emas’ yang menduduki tempat ketiga pada Piala Dunia 2018, menghidupkan harapan pasukannya apabila menolak masuk hantaran lintang bek kanan Belgium, Thomas Meunier, pada minit ke-86 untuk gol ketujuhnya di Piala Dunia.

Belgium memanfaatkan talian hayat itu pada minit ke-89 apabila hantaran lintang Trossard gagal disambar penjaga gol Senegal, Mory Diaw, sebelum kapten Tielemans menanduk masuk gol penyamaan 2-2 untuk mengheret perlawanan ke masa tambahan.

Belgium dihadiahkan sepakan penalti selepas semakan video penolong pengadil (VAR) selama tujuh minit mendapati pemain tengah Senegal, Lamine Camara, menerjah kapten Tielemans.

Detik itu berlaku sejurus sebelum percubaan pemain sayap Belgium, Dodi Lukebakio, terkena palang.

Tielemans kemudian tenang menyempurnakan sepakan penalti untuk menghadiahkan kemenangan Belgium.

Lawan Belgium seterusnya, Amerika Syarikat, pasti melihat kelemahan mereka.

Namun, kemenangan mendebarkan itu menjadikan Belgium lawan yang menggerunkan.

Sebelum 1 Julai, Belgium hanya memenangi satu perlawanan kalah mati kejohanan utama sejak Piala Dunia 2018, iaitu menewaskan Portugal pada pusingan 16 terakhir Euro 2020.

Selepas tersingkir pada peringkat kumpulan empat tahun lalu dan tewas kepada Perancis di Euro 2024, kegemilangan Belgium semakin pudar seiring kemerosotan prestasi pemain tengah Manchester City, Kevin De Bruyne, dan Lukaku.

Walaupun prestasi menentang Senegal jauh daripada aksi cemerlang 2018, Belgium boleh mengimbas kebangkitan daripada ketinggalan 0-2 ketika menewaskan Jepun dalam perjalanan ke separuh akhir.

Garcia mengakui Senegal layak menang, namun menyifatkan pertengkaran Tielemans dan Trossard sebagai petanda positif.

“Lukaku cuba menenangkan mereka, tetapi saya suka melihatnya. Ia menunjukkan kami mempunyai pasukan yang penuh semangat.