Giliran Arsenal dikejutkan seperti Man City?
Man U mahu buktikan atasi City tanda kebangkitan; Arsenal pula bertekad elak kemerosotan pertengahan musim
Jan 25, 2026 | 3:00 PM
Pengurus Arsenal, Mikel Arteta, pasti ingin mengelak pasukannya daripada melalui fasa kemerosotan seperti yang dilaluinya pada musim lalu. Untuk mengekalkan rentak mereka, Arsenal perlu menang apabila menentang Man U pada 26 Januari. - Foto AFP
Manchester United mencatat permulaan cemerlang di bawah kendalian pengurus sementara Michael Carrick, dengan kemenangan meyakinkan 2-0 ke atas Manchester City pada 17 Januari.
Kini persoalannya, bolehkah United mengekalkan momentum tersebut dengan menundukkan pendahulu Liga Perdana England (EPL), Arsenal?
