Giliran Arsenal dikejutkan seperti Man City?

Man U mahu buktikan atasi City tanda kebangkitan; Arsenal pula bertekad elak kemerosotan pertengahan musim
Manchester UnitedArsenalLiga Perdana EnglandeplEPL PREVIEW
Jan 25, 2026 | 3:00 PM

Pengurus Arsenal, Mikel Arteta, pasti ingin mengelak pasukannya daripada melalui fasa kemerosotan seperti yang dilaluinya pada musim lalu. Untuk mengekalkan rentak mereka, Arsenal perlu menang apabila menentang Man U pada 26 Januari.
Pengurus Arsenal, Mikel Arteta, pasti ingin mengelak pasukannya daripada melalui fasa kemerosotan seperti yang dilaluinya pada musim lalu. Untuk mengekalkan rentak mereka, Arsenal perlu menang apabila menentang Man U pada 26 Januari. - Foto AFP

Manchester United mencatat permulaan cemerlang di bawah kendalian pengurus sementara Michael Carrick, dengan kemenangan meyakinkan 2-0 ke atas Manchester City pada 17 Januari.

Kini persoalannya, bolehkah United mengekalkan momentum tersebut dengan menundukkan pendahulu Liga Perdana England (EPL), Arsenal?

