Liverpool perkukuh pertahanan, bawa masuk Araujo dari Barcelona secara pinjaman

Ronald Araujo daripada FC Barcelona meraikan gol pertama pasukannya semasa perlawanan La Liga menentang Rayo Vallecano di Barcelona, Sepanyol pada 22 Mac lalu. - Foto fail

Ronald Araujo daripada FC Barcelona meraikan gol pertama pasukannya semasa perlawanan La Liga menentang Rayo Vallecano di Barcelona, Sepanyol pada 22 Mac lalu. - Foto fail

Liverpool perkukuh pertahanan, bawa masuk Araujo dari Barcelona secara pinjaman

Liverpool perkukuh pertahanan, bawa masuk Araujo dari Barcelona secara pinjaman Usaha pengurus baru Iraola pertingkat benteng pasukan yang dihambat masalah kecederaan jelang pembukaan musim baru EPL

LIVERPOOL: Liverpool menandatangani pemain pertahanan Uruguay, Ronald Araujo, daripada juara Sepanyol, Barcelona, secara pinjaman selama satu musim.

Ini diumumkan kelab Liga Perdana England (EPL) itu pada 11 Ogos, sedang kelab itu bertindak untuk mengukuhkan barisan pertahanan yang dilanda kecederaan.

Media Britain melaporkan bahawa perjanjian itu merangkumi pilihan untuk membeli pemain berusia 27 tahun itu dengan harga kira-kira £47 juta ($63.48 juta).

Araujo tiba pada masa Liverpool sedang berdepan masalah pertahanan yang semakin meruncing.

Joe Gomez mengalami kecederaan otot dalam perlawanan pramusim pembukaan kelab itu, manakala pemain pertahanan tengah remaja, Giovanni Leoni, sedang pulih daripada kecederaan lutut, ligamen krusiat anterior (ACL).

Seorang lagi pemain pertahanan tengah muda, Jeremy Jacquet, turut mengalami kecederaan, meninggalkan kapten Virgil van Dijk, 35 tahun, sebagai satu-satunya pemain pertahanan tengah Liverpool yang benar-benar cergas.

“Saya rasa ini merupakan langkah terbaik untuk saya pada peringkat ini dalam kerjaya saya. Saya rasa ini adalah langkah yang perlu saya ambil,” kata Araujo dalam satu kenyataan.

“Sebaik sahaja saya mendengar minat daripada Liverpool, semuanya bergerak sangat, sangat pantas,” tambahnya.

Pilihan Liverpool bagi posisi bek kanan juga telah berkurangan. Conor Bradley masih pulih daripada kecederaan lutut yang serius, manakala Jeremie Frimpong mengharungi musim lepas yang dilanda kecederaan dan bergelut untuk mencapai rentak permainan terbaik.

Mampu bermain sebagai pemain pertahanan tengah dan bek kanan, Araujo memberikan Liverpool perlindungan yang amat diperlukan dalam dua kawasan di mana mereka kini kekurangan pilihan.

Araujo menyertai Barcelona B daripada pasukan Uruguay, Boston River, pada 2018 dan membuat penampilan sulungnya pada tahun berikutnya.

Sejak itu, beliau telah memenangi tiga gelaran La Liga, termasuk kejuaraan berturut-turut pada 2024-25 dan 2025-26, serta dua trofi Copa del Rey dan tiga gelaran Piala Super Sepanyol.

Araujo pernah dipilih dalam Pasukan Musim La Liga pada 2021-22 dan 2023-24. Namun pada musim lepas, peluangnya semakin sukar diperoleh – beliau hanya diturunkan dalam kesebelasan utama sebanyak 11 kali dalam liga, dengan Pau Cubarsi dan Gerard Martin menjadi gandingan pertahanan tengah pilihan utama jurulatih Hansi Flick.

Sebagai salah seorang kapten Barca, Araujo turut menyaksikan penglibatannya berkurangan selepas mengambil cuti tanpa had daripada kelab atas permintaannya sendiri.

“Saya sangat gembira berada di sini dan teruja untuk bermula. Saya gembira dengan minat ini dan ia merupakan langkah tepat pada masa yang tepat,” tambah Araujo.

Beliau terikat kontrak dengan Barca sehingga 2031.

Liverpool, yang kini diterajui pengurus baru, Andoni Iraola, telah menandatangani Jacquet dan penyerang Victor Munoz sepanjang musim rehat, tetapi turut kehilangan pemain bintang Mohamed Salah, Andy Robertson dan Ibrahima Konate.

Penyerang Hugo Ekitike pula antara beberapa pemain yang tidak dapat diturunkan akibat kecederaan.