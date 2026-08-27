TOTTENHAM: Pemain sayap Brazil, Savio, menemui sasaran pada penampilan sulungnya bersama kelab barunya, Tottenham Hotspur, selepas masuk daripada bangku simpanan dalam perlawanan di padang sendiri pada 26 Ogos.

Kemenangan membelasah Charlton Athletic 5-1 itu mengesahkan tempat Spurs ke pusingan ketiga Piala Carabao untuk menentang Liverpool.

Pemain yang ditandatangani daripada Manchester City dengan nilai £75 juta ($129.5 juta), disambut dengan tepukan gemuruh oleh penyokong semasa dimasukkan ke padang pada minit ke-71 ketika Spurs sedang mendahului 3-0.

Beliau menjaringkan gol keempat perlawanan 11 minit selepas dimasukkan, hasil tindakan bijaknya melepasi beberapa pemain lawan sebelum melepaskan rembatan dari luar kotak penalti ke dalam jaring.

Savio turut memainkan peranan penting bagi gol kelima Spurs yang dijaringkan Ben Davies pada minit ke-85.

Kemenangan ini membolehkan pasukan tuan rumah – yang membelanjakan lebih £300 juta semasa tempoh pemindahan pemain musim panas – bangkit daripada kekalahan mengecewakan 0-3 kepada Brentford dalam perlawanan pembukaan Liga Perdana England (EPL) pada 22 Ogos.

Dua gol dalam tempoh empat minit menjelang penghujung separuh masa pertama meletakkan skuad kendalian Roberto de Zerbi selesa mendahului Charlton, yang turut dikenali sebagai The Addicks.

Spurs pada awalnya bergelut untuk menembusi benteng lawan yang membariskan ramai pemain simpanan, sebelum pemain sayap Spurs, Mikey Moore, berjaya menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-41.

Moore melepaskan rembatan kencang daripada luar kotak penalti yang terus menuju ke penjuru atas gawang.

Ia merupakan gol pertama pemain berusia 19 tahun itu buat Spurs sejak Januari 2025.

Penyerang England, Dominic Solanke, menambah gol kedua menerusi rembatan kaki kanan pada minit ke-45.

De Zerbi melakukan lima rombakan pemain daripada skuad yang tewas pada hujung minggu lalu, dengan pemain tengah Portugal, Mateus Fernandes, beraksi dalam kesebelasan utama buat kali pertama sejak berpindah dari West Ham dengan nilai £85 juta.

Pemain pengganti, Kevin Danso, menjadikan kedudukan 3-0 apabila menyempurnakan tandukan hasil sepakan percuma Fernandes dari tengah kotak penalti pada minit ke-67.

Namun, pemain pertahanan Austria itu terpaksa keluar padang untuk menerima rawatan akibat kecederaan semasa menjaringkan gol tersebut.

Charlton – yang disokong 6,000 penyokong yang hadir ke Stadium Tottenham Hotspur – melakukan 10 pertukaran pemain daripada kesebelasan utama yang memenangi 2-1 menentang West Ham pada hujung minggu lalu.

Mereka terpaksa membuat dua pertukaran awal menyusuli kecederaan yang dialami pemain pertahanan, Collins Sichenje dan Billy Koumetio.

Namun, skuad tersebut sempat memberi saingan sengit kepada Spurs sebelum Moore meletakkan kelab itu di hadapan.

Kapten pasukan, Greg Docherty, melepaskan rembatan kencang daripada luar kotak penalti pada minit ke-26, namun diselamatkan dengan kemas oleh penjaga gol Spurs, Antonin Kinsky.

Tidak lama selepas itu, tandukan Nathan Asiimwe hasil sepakan sudut pula tersasar sedikit dari pintu gawang.

Penyokong pasukan pelawat akhirnya mendapat sedikit kegembiraan apabila pemain pertahanan, Lloyd Jones, menjaringkan gol sagu hati pada minit ke-87.