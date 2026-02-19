Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Penyerang Newcastle United, Anthony Gordon (kiri), mencipta sejarah apabila pasukannya menang besar ke atas Qarabag dalam perlawanan di Baku, Azerbaijan, pada 18 Februari 2026. - Foto AFP

BAKU (Azerbaijan): Anthony Gordon telah pun menjaringkan hatrik tetapi fikiran penyerang Newcastle United itu hanya mahu menambah gol di Stadium Tofig Bahramov Republican.

Apabila Gordon memenangi tendangan penalti ketika pasukannya menentang Qarabag dalam perlawanan penentu 16 pasukan terakhir Liga Juara-Juara pada 18 Februari, beliau tidak mahu menyerahkan bola selepas Kieran Trippier merasakan Nick Woltemade harus mendapat peluang mengambil sepakan penalti.

Peristiwa itu mengimbau kembali kenangan tentang penjaring gol terhebat Newcastle, Alan Shearer.

Selepas menjaringkan empat gol menentang Sheffield Wednesday pada 1999, Shearer memberitahu penyerang Paul Robinson bahawa beliau mahu mengambil sepakan penalti.

Jadi agak sesuai dalam perlawanan menentang Qarabag itu, Gordon mengatasi legenda Newcastle itu sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman kelab tersebut dalam Liga Juara-Juara dengan 10 gol.

“Kita bersama-sama dalam perkara ini,” kata Gordon kepada TNT Sports selepas menjaringkan empat gol dalam kemenangan 6-1 pasukannya.

“Tetapi saya seorang penyerang. Saya pengambil penalti, jadi saya mahu menjaringkan seberapa banyak gol yang saya boleh,” jelasnya.

Qarabag, sebenarnya, telah melakukan apa yang dimahukan Gordon.

Pasukan itu sebelum ini seri menentang Chelsea dan mengalahkan Benfica, Eintracht Frankfurt dan Copenhagen.

Tetapi melihat Gordon yang lebih tajam dan jauh ke hadapan membuatkan Qarabag terganggu.

Gordon telah bertindak cemerlang dalam peranan penyerangnya di tempat lawan dalam beberapa minggu kebelakangan ini – membuka jaringan di Anfield pada Januari dan membantu gol kemenangan Jacob Ramsey ketika menentang Spurs baru-baru ini.

Beliau memberikan pasukan Eddie Howe itu sesuatu yang berbeza melalui pergerakan dan kepantasannya di bahagian tengah, dan juara Liga Perdana Azerbaijan itu tidak dapat bertahan.

“Satu pujian buat pasukan hari ini. Kami benar-benar melakukan yang terbaik pada separuh masa pertama. Itu antara persembahan terbaik kami sejak sekian lama,” kata Howe, pengurus Newcastle.

“Saya tahu persaingan belum tamat, tetapi kami berada dalam kedudukan yang amat baik,” tambahnya.

Penyerang England itu kini sudah menjaringkan 14 gol musim ini termasuk 10 dalam Liga Juara-Juara, sekali gus mengatasi Alan Shearer sebagai penjaring terbanyak Newcastle dalam satu musim saingan elit Eropah.