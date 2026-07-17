Guru lawan anak murid apabila jurulatih Sepanyol, Argentina bertembung dalam final Piala Dunia

Guru lawan anak murid apabila jurulatih Sepanyol, Argentina bertembung dalam final Piala Dunia

Guru lawan anak murid apabila jurulatih Sepanyol, Argentina bertembung dalam final Piala Dunia

EAST RUTHERFORD (New Jersey): Guru bakal menentang anak murid apabila jurulatih Sepanyol, Luis de la Fuente, berdepan bekas pelajarnya, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni, dalam perlawanan akhir Piala Dunia pada 19 Julai.

Sembilan tahun lalu, Scaloni merupakan salah seorang bekas pemain profesional yang sedang mengejar kerjaya dalam bidang kejurulatihan, mengikuti kursus lesen di sebuah pusat latihan persatuan bola sepak Sepanyol di Las Rozas, di pinggir bandar Madrid.

Siapakah gurunya dalam kursus itu? De la Fuente.

Sejak itu, kedua-dua lelaki tersebut telah membina kerjaya kejurulatihan yang berjaya dalam bola sepak antarabangsa.

Scaloni, 48 tahun, mengambil alih Argentina pada Ogos 2018, pada mulanya secara sementara – kurang setahun selepas mengikuti kelas kejurulatihan de la Fuente.

Sejak itu, bekas pemain Deportivo La Coruna itu telah membawa Argentina ke era kegemilangan.

Beliau mengakhiri penantian 28 tahun Argentina untuk gelaran juara utama menerusi kemenangan Copa America 2021, sebelum diikuti dengan hadiah tertinggi – Piala Dunia 2022. Satu lagi gelaran Copa America ditambah pada 2024.

Dalam tempoh yang sama, de la Fuente pula telah menyelia kebangkitan semula bola sepak Sepanyol yang kini meletakkan La Roja di landasan untuk kemenangan Piala Dunia kedua mereka, menyertai kejayaan mereka pada 2010.

Dilantik pada Disember 2022 selepas Sepanyol tersingkir secara mengecewakan di pusingan 16 terakhir menentang Maghribi pada Piala Dunia 2022, de la Fuente, 65 tahun, telah membawa Sepanyol kembali ke barisan hadapan bola sepak antarabangsa.

Kemenangan mendebarkan pada Kejohanan Eropah 2024 disusuli dengan larian ke final Liga Negara-Negara Uefa pada 2025.

Persembahan bertaraf dunia mereka menentang Perancis di separuh akhir Piala Dunia kini meletakkan de la Fuente di ambang mengatasi kesemua kejayaan tersebut dengan kemenangan Piala Dunia.

Kedua-dua Scaloni dan de la Fuente telah bercakap dengan penuh kemesraan mengenai satu sama lain sepanjang perjalanan mereka menuju ke pertembungan pada 20 Julai (waktu Singapura) di MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

“Beliau adalah mentor saya, dan beliau mengajar saya segala yang saya tahu, dan kini kami bertemu di perlawanan akhir,” kata Scaloni mengenai de la Fuente selepas kemenangan epik 2-1 mereka menentang England di separuh akhir pada 15 Julai.

“Saya ingat selepas Qatar, ketika kami mengadakan persidangan dalam kalangan jurulatih, saya berbual dengannya agak lama. Beliau telah melakukan kerja yang hebat bersama pasukannya, saya amat gembira untuknya.”

Scaloni mempunyai ikatan peribadi dan profesional yang kukuh dengan Sepanyol, setelah menghabiskan sebahagian besar kerjaya bermainnya di sana. Isterinya, Elisa Montero, berbangsa Sepanyol, dan pasangan itu tinggal bersama dua anak lelaki mereka di Mallorca.

Namun pada 19 Julai, walaupun mempunyai hubungan mesra dengan de la Fuente, Scaloni tidak ragu-ragu mengenai kesetiaannya.

“Sudah tentu semua orang tahu saya tinggal di Sepanyol dan mempunyai keluarga Sepanyol. Saya amat, amat meminta maaf, tetapi saya akan cuba menewaskan Encik de la Fuente,” katanya.

“Beliau telah memperoleh penghormatan penuh saya, sudah tentu, bukan sahaja kerana cara beliau bermain di padang dan menguruskan pasukan, tetapi juga sebagai seorang insan.”

De la Fuente turut membalas kata-kata itu, menggambarkan Scaloni sebagai pelajar teladan.

“Saya amat menghormati Lionel,” katanya.

“Beliau telah memenangi segala-galanya bersama pasukan kebangsaan Argentina. Saya bersetuju dengan banyak idea beliau, saya mengaguminya secara profesional dan peribadi. Beliau seorang insan yang hebat.

“Lionel adalah pelajar yang sangat rajin, dengan sikap dan minat yang hebat. Beliau mempunyai tekad luar biasa untuk berkembang. Menjadi gurunya adalah satu penghormatan.