Messi menangis selepas bawa Argentina bangkit elak tersingkir Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol, tewaskan Mesir 3-2 dan mara ke suku akhir

ATLANTA (Amerika Syarikat): Penyerang sensasi Argentina, Lionel Messi, berdiri di tengah Stadium Atlanta sambil menangis teresak-esak di bahu rakan sepasukannya selepas menambah satu lagi kemenangan luar biasa dalam kerjaya Piala Dunianya yang gemilang.

Sebelumnya, ikon Argentina itu kelihatan kecewa di layar gergasi ketika Argentina ketinggalan 0-2 kepada Mesir dengan kurang 20 minit berbaki.

Ketika itu, air mata Messi seakan menyerupai kehibaan penyerang Portugal, Cristiano Ronaldo, yang menutup tirai kempen Piala Dunianya selepas Portugal tewas kepada Sepanyol pada masa kecederaan.

Namun Argentina bangkit dengan menjaringkan tiga gol dalam tempoh 14 minit untuk mencipta antara kebangkitan paling menakjubkan dalam sejarah Piala Dunia.

Walaupun berusia 39 tahun dan kini tidak sepantas dahulu, sentuhan ajaib Messi tetap tidak pernah pudar ditelan usia.

Messi memerhati, menunggu dan menyimpan tenaga untuk detik genting.

Tubuhnya kurang pantas, tetapi fikirannya kekal tajam. Kehebatannya kekal.

Sekali lagi, beliau menyelamatkan Argentina ketika Mesir hampir mencipta satu lagi kejutan besar dalam kejohanan ini.

Mesir mendahului menerusi jaringan pemain pertahanan, Yasser Ibrahim, dan penyerang, Mostafa Zico, manakala penjaga gol, Mostafa Shobeir, beraksi cemerlang.

Zico turut menyaksikan satu golnya dibatalkan Video Pembantu Pengadil (VAR).

Messi turut gagal menyempurnakan penalti pada babak pertama apabila sepakannya ditepis Shobeir, kegagalan kelapannya di Piala Dunia.

Selepas gagal menjaringkan penalti menentang Austria, beliau menjadi pemain pertama yang gagal menyempurnakan dua penalti dalam satu edisi Piala Dunia, tidak termasuk penentuan penalti.

Namun, beliau tetap mampu mengubah perlawanan.

Messi masih sempat mencipta detik penentu untuk menyelamatkan Argentina daripada penyingkiran dan mencetuskan kegembiraan yang mengingatkan kejayaan mereka menjulang piala di Qatar hampir empat tahun lalu.

Dengan 11 minit lagi, hantaran lintangnya ditanduk pemain pertahanan, Cristian Romero.

Empat minit 18 saat kemudian, Messi meledak gol penyamaan menerusi rembatan kaki kiri yang terkena palang sebelum masuk.

Mesir akhirnya tewas dengan penuh pilu apabila pemain tengah, Enzo Fernandez, menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan.

Messi diangkat tinggi oleh rakan sepasukan di hadapan penyokong Argentina yang terus menyanyi selepas wisel penamat.

Inilah sebabnya rakan sepasukannya sanggup bekerja keras kerana mereka tahu nadi pasukan mampu menentukan kemenangan.

Jika Argentina tewas, mungkin itulah penampilan terakhir Messi di Piala Dunia.

Sebaliknya, beliau kini menantikan suku akhir menentang Switzerland.

Bekas penjaga gol England, Paul Robinson, menyifatkan kebangkitan Argentina sebagai sesuatu yang “luar biasa”, sambil memuji hantaran bantuan gol, jaringan Messi dan pertukaran pemain oleh ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni.

Messi menjadi pemain pertama menjaringkan gol dalam enam perlawanan kalah mati Piala Dunia berturut-turut.

Ia merupakan jumlah tertinggi dalam lima perlawanan pertama sejak Gerd Muller dari Jerman Barat menjaringkan 10 gol di Mexico pada 1970.

Beliau kini mengumpul lapan gol dalam kejohanan ini dan terlibat dalam 16 gol sepanjang sembilan aksi terakhir Piala Dunia, menerusi 13 gol dan tiga bantuan gol.

Seperti juara sebenar, Argentina sentiasa mencari jalan untuk menang.

Ini merupakan kebangkitan paling lewat dalam sejarah Piala Dunia bagi pasukan yang ketinggalan dua gol untuk menang tanpa masa tambahan.

Sebelum jaringan Romero, data Opta memberi Argentina hanya 0.6 peratus peluang untuk menang.

Air mata Messi membuktikan walaupun pada usia 39 tahun, beliau tetap hanyut dalam emosi yang dibawa oleh bola sepak. – Agensi berita.

Keputusan perlawanan 8 Julai

Argentina 3 Mesir 2

Switzerland 0 Colombia 0