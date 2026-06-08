Hamilton tekad tingkat prestasi dalam usaha atasi Antonelli

Kimi Antonelli menyambut gembira di podium selepas memenangi Grand Prix Monaco, mengalahkan Lewis Hamilton di tempat kedua dan Isack Hadjar di tempat ketiga. - Foto REUTERS

Kimi Antonelli menyambut gembira di podium selepas memenangi Grand Prix Monaco, mengalahkan Lewis Hamilton di tempat kedua dan Isack Hadjar di tempat ketiga. - Foto REUTERS

Hamilton tekad tingkat prestasi dalam usaha atasi Antonelli

Hamilton tekad tingkat prestasi dalam usaha atasi Antonelli

MONACO: Juara tujuh kali Ferrari, Lewis Hamilton, memuji pelumba muda baru Formula Satu (F1) Kimi Antonelli pada 7 Jun dan dalam masa yang sama, berikrar untuk cuba mengejar pendahulu kejuaraan tersebut.

Pelumba Italy berusia 19 tahun, Antonelli berjaya menjadi pemenang termuda Grand Prix Monaco dan kekal tenang walaupun berakhir dengan huru-hara dalam perlumbaan.

Ia merupakan kemenangan kelima berturut-turut bagi pelumba muda baru yang menggantikan Hamilton di Mercedes pada 2025 dan meletakkannya 66 mata di hadapan selepas enam pusingan musim ini.

Namun Hamilton, yang berada di tempat kedua buat kali kedua berturut-turut, menunjukkan pelumba Britain itu mula menemui keajaiban lama selepas musim pertama yang suram di Ferrari.

Keputusan di Monaco meletakkannya di hadapan rakan sepasukan Antonelli, George Russell, ke tempat kedua dalam kedudukan.

“Dia melakukan tugas yang luar biasa,” kata Hamilton.

“Dia mempunyai pasukan yang hebat di sekelilingnya dengan (Jurutera Perlumbaan) Bono (Peter Bonnington) dan (prinsipal pasukan) Toto (Wolff) dan seluruh pasukan.

“Dan kemudian baginya pada saat ini untuk mencapai tahap yang dia berikan, ia hebat untuk dilihat.

“Ia hanya mendorong saya supaya meningkatkan prestasi dan saya juga menggalakkan pelumba supaya juga meningkatkan tahap.

“Dia baru berusia 19 tahun, jadi bayangkan apa yang akan berlaku pada masa depannya.

“Tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk cuba mengejarnya sepanjang tahun ini (2026).

Ia satu keistimewaan untuk menyaksikannya. Ia mengingatkan saya ketika saya kembali pada 2007,” tambahnya.

Hamilton telah diramalkan akan menamatkan dominasi Antonelli dan memenangi perlumbaan pertamanya untuk Ferrari sejak menyertainya pada 2025.

Beliau tidak pernah dapat bersaing dengan pelumba Italy itu meskipun bendera merah pada lewat perlumbaan menawarkannya peluang untuk mencuri kemenangan.

Walaupun kemenangan keempat Monaco tidak dimenanginya, Hamilton, yang berusia 41 tahun, menyamai rekod mendiang Ayrton Senna.