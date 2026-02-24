Hampir 20 negara kutuk tindakan ‘penalukan de facto’ Israel di Tebing Barat

Seorang penduduk Palestin di daerah Burqa dilihat berjalan di sepanjang pagar yang didirikan oleh peneroka Israel selepas mereka mengisytiharkan telah menguasai kawasan berkenaan. - Foto: AFP

RIYADH, Arab Saudi: Hampir 20 negara tampil mengutuk langkah Israel untuk mengetatkan kawalannya ke atas Tebing Barat yang didudukinya, menyifatkan ia sebagai percubaan untuk menakluki wilayah tersebut dan melemahkan kenegaraan Palestin.

Israel telah meluluskan beberapa inisiatif bulan ini yang disokong oleh menteri-menteri sayap kanan, termasuk melancarkan proses pendaftaran tanah di Tebing Barat sebagai “hartanah negara” dan membenarkan rakyat Israel membeli tanah di sana secara langsung.

Langkah-langkah itu “adalah sebahagian daripada tindakan yang jelas bertujuan untuk mengubah realiti di lapangan dan untuk memajukan penaklukan de facto yang tidak boleh diterima.

“Tindakan sedemikian adalah serangan yang disengajakan dan langsung terhadap daya maju negara Palestin dan pelaksanaan penyelesaian dua negara,” kata 18 negara majoriti Eropah atau Muslim, dalam satu kenyataan bersama yang dikeluarkan pada 23 Februari.

Kenyataan itu antara lain ditandatangani oleh negara-negara berpengaruh serantau termasuk Arab Saudi dan Mesir, kuasa Eropah seperti Perancis dan Sepanyol, serta Indonesia, Brazil dan Turkey.

Ia juga disokong oleh setiausaha agung Liga Negara-negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) serta Penguasa Palestin.

Selain sekitar tiga juta rakyat Palestin, lebih 500,000 rakyat Israel tinggal di penempatan dan pos kawalan Tebing Barat, yang menyalahi undang-undang antarabangsa.

Pemerintah Israel telah mempercepatkan pengembangan penempatan, meluluskan rekod 52 penempatan pada 2025.

Tebing Barat, yang diduduki Israel sejak 1967, akan membentuk bahagian terbesar mana-mana negara Palestin pada masa hadapan tetapi dilihat oleh ramai golongan kanan agama sebagai tanah Israel.

Media sebelum ini melaporkan bahawa pihak berkuasa Israel telah meluluskan cadangan untuk mendaftarkan kawasan luas di Tebing Barat sebagai “hartanah negara” buat kali pertama sejak pendudukan Israel di wilayah Palestin bermula pada 1967.

Penyiar awam Israel, Kan, berkata pada 15 Februari bahawa cadangan itu dikemukakan oleh Menteri Kewangan yang berhaluan kanan, Encik Bezalel Smotrich, Menteri Kehakiman, Encik Yariv Levin dan Menteri Pertahanan Encik Israel Katz.

“Kami meneruskan revolusi penempatan untuk mengawal semua tanah kami,” kata Encik Smotrich.

Pendaftaran tanah mewujudkan pemilikan kekal, tetapi kebanyakan tanah Palestin tidak didaftarkan secara rasmi, kerana ia merupakan proses yang panjang dan rumit, yang telah dihentikan oleh Israel pada 1967.