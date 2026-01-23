Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kegagalan pemain tengah Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, menyempurnakan sepakan penalti menyaksikan pasukannya gagal mengecap kemenangan ke atas Braga di perlawanan peringkat kumpulan Liga Eropah pada 23 Januari. Forest tewas 0-1 kepada Braga. - Foto REUTERS

BRAGA (Portugal): Sukar untuk membayangkan bagaimana malam Liga Eropah boleh menjadi lebih buruk buat Nottingham Forest pada 23 Januari.

Kekalahan hambar 0-1 kepada Braga menyaksikan Forest melalui ‘tiga kali malang’ – menjaringkan gol sendiri, mensia-siakan sepakan penalti dan menerima kad merah.

Memulakan perlawanan dengan harapan untuk bersaing bagi kedudukan lapan teratas Liga Eropah – sekali gus melayakkan diri secara automatik ke pusingan 16 terakhir – anak buah Sean Dyche pulang dengan impian yang hampir pasti terkubur.

Malah, kemenangan ke atas Ferencvaros kelak dalam perlawanan terakhir liga sekalipun dijangka tidak mencukupi untuk mengelakkan Forest daripada perlu melalui aksi perlawanan semula (play-off) dua perlawanan untuk mara ke pusingan 16 terakhir.

Walaupun keputusan itu mengecewakan, sorakan ejekan penyokong mereka sendiri pada waktu rehat dan di akhir perlawanan jelas mencerminkan betapa buruknya prestasi Forest.

Hakikatnya, keputusan perlawanan boleh berubah, sekiranya Morgan Gibbs-White berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-53.

Namun, percubaan pemain tengah itu diselamatkan penjaga gawang lawan.

Malangnya, kira-kira 55 saat kemudian, Braga mendahului Forest menerusi gol sendiri Ryan Yates.

“Ia merupakan satu minit yang gila dalam perlawanan yang kami langsung tidak kelihatan tertekan,” kata Dyche kepada agensi berita TNT Sports.

“Kami gagal menyempurnakan penalti – itu boleh berlaku. Tetapi reaksi dalam satu atau dua minit berikutnya… kami tewas akibat satu gol yang lemah.

“Mereka mendapat suntikan semangat, penyokong menjadi ‘gila’, kami hilang fokus, dan satu situasi malang buat Yates. Sangat mengecewakan.”

Dengan Braga mampu memenangi perlawanan tanpa sebarang percubaan tepat ke sasaran – menjadikan mereka hanya pasukan kedua dalam sejarah Liga Eropah melakukannya – menambahkan lagi kekecewaan Forest.

Namun, meskipun Braga yang turut terkena tiang gol ketika mendahului 1-0 tidak begitu mengancam, Forest sendiri gagal menampilkan permainan yang lebih baik sepanjang perlawanan.

Dyche membuat tujuh perubahan daripada kesebelasan utama yang mencatat keputusan seri 0-0 menentang pendahulu Liga Perdana England (EPL), Arsenal, pada 18 Januari.

Kali terakhir beliau melakukan perubahan besar seperti itu adalah ketika perlawanan Piala FA menentang Wrexham.

Yates merasakan Forest agak tidak bernasib baik kerana tewas dan percaya pasukannya “menguasai sebahagian besar perlawanan”.

“Kami kecewa kerana saya rasa kami sudah melakukan mencukupi untuk memenangi perlawanan ini,” katanya kepada TNT Sports.

“Kami terlepas satu peluang. Bukanlah kami terlalu teruk, tetapi kami pasti boleh bermain lebih baik. Kami perlu segera bangkit.”

Sementara itu, pemain tengah Forest, Elliot Anderson, menerima kad merah kontroversial pada minit-minit akhir perlawanan akibat bantahan terhadap pengadil perlawanan dari Croatia, Igor Pajac.

Anderson akan terlepas perlawanan terakhir peringkat kumpulan pada 30 Januari, dan Forest berharap penggantungannya tidak dilanjutkan sehingga perlawanan play-off yang dijangka berlangsung pada Februari.