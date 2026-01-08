Penjaga gawang Albirex Niigata, Hassan Sunny, bakal melanjutkan kerjaya bola sepaknya di Liga Perdana Singapura (SPL) walaupun akan mencecah 42 tahun pada 2026. Beliau telah menandatangani kontrak selama dua tahun untuk kekal bersama Albirex. - Foto ST

Hassan Sunny lanjut kontrak dua tahun bersama Albirex

Selain menjadi inspirasi kepada generasi muda penjaga gol Singapura, pendorong terbesar Hassan Sunny untuk terus beraksi sebagai pemain bola sepak profesional datang daripada keluarganya, khususnya anak-anaknya.

Bagi penjaga gol berpengalaman itu, sorakan anaknya bukan sekadar sokongan, tetapi sumber semangat yang menguatkan komitmen dan kecintaannya terhadap sukan ini, walaupun usianya kini mencecah 42 tahun.

“Saya amat berterima kasih kepada Albirex kerana terus mempercayai saya dan memberi peluang untuk meneruskan perjalanan ini,” kata Hassan.

“Pendorong utama saya sekarang ialah anak saya. Mereka amat suka datang ke stadium untuk menonton saya bermain, dan selagi mereka gembira melihat saya di atas padang, saya akan terus beraksi.”

Penjaga gol yang digelar ‘Superman’ itu baru-baru ini menandatangani lanjutan kontrak selama dua tahun bersama juara enam kali Liga Perdana Singapura (SPL), Albirex Niigata, dengan pengumuman rasmi dibuat menerusi Instagram kelab pada 7 Januari.

Lanjutan kontrak tersebut membolehkan Hassan terus beraksi di peringkat tertinggi bola sepak tempatan, selain meletakkannya di landasan untuk memecahkan rekod usia pemain tertua dalam sejarah SPL – sebelum ini dipegang Alexander Duric dan Daniel Bennett, masing-masing bersara pada usia 43 dan 44 tahun.

Namun, kemampuan Hassan untuk terus bersaing pada usia ini bukan sesuatu yang berlaku secara kebetulan.

Beliau menekankan kepentingan disiplin dalam menjaga tahap prestasi. Komitmen terhadap latihan kekuatan, pemakanan yang teratur serta pemulihan yang berstruktur menjadi sebahagian daripada rutin hariannya.

Disiplin ini yang telah meyakinkan Albirex untuk terus bergantung kepada Hassan untuk menjadi penjaga gawang utama mereka.

Beliau masih memainkan peranan penting dalam pasukan, memulakan sepuluh daripada 11 perlawanan Albirex pada musim ini.

“Kami sangat gembira kerana dapatkan Hassan untuk masa beberapa tahun akan datang ini. Pastinya, beliau merupakan salah seorang penjaga gol terbaik, jika bukan yang terbaik, dalam liga,” kata jurucakap Albirex kepada Berita Harian (BH).

“Di samping itu, pendekatannya terhadap latihan dan persediaan perlawanan pasukan berada di peringkat tertinggi. Pemain belia kami sangat bernasib baik untuk melihat dengan dekat bagaimana seorang profesional terkenal berkelakuan dan bertingkah laku di dalam dan di luar padang.”

Walaupun berada di ambang pencapaian bersejarah, Hassan menegaskan bahawa beliau tidak didorong oleh pencapaian memecahkan rekod.

Tumpuan utamanya adalah untuk memberi kembali kepada sukan yang telah membentuk kehidupannya, khususnya dengan membimbing dan memberi inspirasi kepada penjaga gol muda yang menjadikannya sebagai contoh.

“Matlamat saya adalah untuk terus memberi inspirasi kepada penjaga gol muda dan berkongsi pengalaman serta pengajaran yang saya peroleh sepanjang kerjaya,” ujarnya.

Lebih daripada sekadar bola sepak, Hassan berharap perjalanannya dapat menyampaikan mesej lebih luas tentang kepercayaan diri dan ketabahan.

Dalam dunia sukan yang sering memberi keutamaan kepada pemain muda, beliau membuktikan bahawa usia bukan penghalang kepada cita-cita.

“Saya harap kisah ini mengingatkan semua bahawa usia tidak menentukan had kita. Kekal positif, terus berusaha dan komited dengan matlamat.