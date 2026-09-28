NAGOYA: Penganjur Sukan Asia berdepan pelbagai masalah penjadualan pada 28 September, apabila hujan berterusan mengganggu beberapa acara dalam temasya sukan pelbagai disiplin yang luas itu.

Tenis, luncur air dan kriket merupakan antara sukan yang terjejas akibat cuaca buruk pada hari kesembilan pertandingan.

Kedua-dua perlawanan suku akhir kriket lelaki yang menemukan Pakistan menentang Hong Kong, serta India menentang Afghanistan terpaksa dibatalkan selepas padang permainan di Korogi Athletic Park, di pinggir Nagoya, ditenggelami air.

Tanpa sebarang pelan kontingensi dalam jadual pertandingan, Pakistan dan India mara ke separuh akhir kejohanan T20 berdasarkan kedudukan ranking mereka yang lebih tinggi.

Ia merupakan satu kekecewaan pahit bagi Afghanistan, yang pernah menyaksikan pingat emas diberikan kepada India akibat peraturan ranking itu tiga tahun lalu apabila perlawanan akhir Sukan Hangzhou mereka dibatalkan disebabkan hujan.

“Hujan mula turun semalam, jadi nasib tidak menyebelahi kami,” kata pemain Afghanistan, Mohammed Akram.

“Kami sepatutnya berbesar hati untuk bermain di sini menentang India – pemain kami berada dalam prestasi yang baik. Namun malangnya, hujan telah merosakkan segala-galanya.”

Taufan Surigae yang kuat membadai wilayah Okinawa di selatan Jepun pada 28 September dan dijangka bergerak ke arah timur laut menuju ke bahagian tengah Jepun serta wilayah Tokyo menjelang pertengahan minggu, sekali gus menimbulkan kemungkinan angin kencang dan hujan lebat akan terus mengganggu perjalanan temasya sukan itu.