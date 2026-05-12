LONDON: Hull City kini hanya selangkah lagi untuk kembali ke Liga Perdana England (EPL) selepas menumpaskan Millwall 2-0 di padang lawan dalam perlawanan kedua separuh akhir playoff Liga Kejohanan pada 11 Mei.

Pemain gantian Mohamed Belloumi memecah kebuntuan di The Den (stadium Millwall) pada minit ke-64 – selepas perlawanan pertama di Hull berakhir 0-0 minggu lalu – apabila pemain sayap itu melepaskan tendangan yang menakjubkan ke sudut jauh gawang.