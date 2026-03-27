Iran larang pasukannya sertai pertandingan di negara seteru
Mar 27, 2026 | 4:10 PM
Pemain pasukan bola sepak nasional Iran kini berada di Turkey bagi menjalani latihan sebagai persiapan untuk perlawanan menentang Nigeria pada 27 Mac 2026. - Foto REUTERS
TEHERAN: Iran telah melarang pasukan sukannya daripada mengunjungi negara-negara yang dianggap “bermusuhan” dengannya, lapor stesen penyiar pemerintah Iran pada 26 Mac.
Larangan tersebut dikeluarkan menjelang perlawanan kelab bola sepak Iran, Tractor FC, yang dijadualkan di Arab Saudi.
