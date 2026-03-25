Irfan mahu tutup kempen kelayakan Piala Asia dengan kemenangan
Irfan mahu tutup kempen kelayakan Piala Asia dengan kemenangan
Mar 25, 2026 | 5:12 PM
Irfan mahu tutup kempen kelayakan Piala Asia dengan kemenangan
Setelah terlepas beberapa aksi penting Singapura dalam kempen kelayakan Piala Asia, pemain pertahanan Irfan Fandi kini kembali memperkukuhkan skuad bagi perlawanan terakhir mereka menentang Bangladesh di Stadium Negara pada 31 Mac. Beliau akui rasa sedih terlepas peluang beraksi semasa detik kelayakan Singa akibat kecederaannya. - Foto BH oleh KHALID BABA
Menyaksikan adiknya menjaringkan gol kemenangan menentang Hong Kong – detik yang mengesahkan kelayakan bersejarah Singapura ke Piala Asia – mencetuskan rasa bangga buat Irfan Fandi dan juga terselit rasa sedih apabila beliau hanya mampu melihat dari jauh.
“Kalau saya kata saya tidak sedih kerana tidak bersama pasukan, itu tidak tepat. Tapi saya percaya dengan kemampuan rakan-rakan, dan mereka telah buktikannya dengan pencapaian tersebut,” kata pemain berusia 28 tahun itu.
