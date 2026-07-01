Jaringan lewat Haaland tebus aksi hambar Norway berdepan Ivory Coast Gol kemenangan empat minit sebelum tamat perlawanan bawa Norway ke pusingan 16 terakhir

TEXAS (Amerika Syarikat): Ketika perlawanan hampir ke masa tambahan, penyerang Norway, Erling Haaland, akhirnya menyinar untuk membawa pasukannya mara ke pusingan 16 terakhir Piala Dunia menerusi persembahan yang hambar, tetapi bersejarah.

erikaSebaik wisel penamat dibunyikan selepas kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast, iaitu kemenangan pertama Norway dalam peringkat kalah mati Piala Dunia, Haaland terus mencari pemain tengah Norway, Patrick Berg, untuk mengucup dahinya sebagai tanda penghargaan atas hantaran yang menghasilkan gol kemenangan empat minit sebelum tamat perlawanan.

Haaland tersenyum lebar apabila kemaraan Norway di Piala Dunia diteruskan, sekurang-kurangnya sehingga pertembungan dengan Brazil pada 5 Julai.

“Saya benar-benar keletihan. Saya fikir bahawa saya tak mampu lagi mengharungi masa tambahan, jadi kami mesti menjaringkan gol,” kata Haaland kepada penyiar Norway, TV2.

Selepas menjaringkan empat gol dalam dua aksi pertama peringkat kumpulan dan direhatkan pada perlawanan ketiga, Haaland tampil hebat sepanjang kejohanan.

Namun, hampir sepanjang 90 minit menentang Ivory Coast, beliau gagal meninggalkan kesan.

Haaland bergerak di antara dua pertahanan tengah lawan dan sempat menanduk bola pada awal permainan, namun percubaannya lemah.

Semakin lama perlawanan berlangsung, semakin hilang kelibatnya.

Pemain sayap Norway, Antonio Nusa, meletakkan pasukannya di depan pada babak pertama, namun beliau, bersama Alexander Sorloth, di sayap bertentangan, kerap lambat menghantar bola kepada Haaland, sehingga lariannya menjadi sia-sia.

Kecewa kerana kurang menerima hantaran, Haaland mula bergerak lebih jauh dari kawasan gol.

Namun, beliau jauh lebih berkesan apabila berdepan gawang berbanding bermain membelakanginya.

Kapten Norway, Martin Odegaard cuba melorongkan bola kepada bek sisi dan pemain sayap di belakang benteng Ivory Coast, tetapi serangan pasukannya berulang kali gagal.

Apabila pemain sayap Ivory Coast, Amad Diallo, menyamakan kedudukan pada minit ke-74, detik itu menjadi fasa paling penting dalam kerjaya antarabangsa Haaland.

Jurulatih Norway, Stale Solbakken, memasukkan pemain sayap, Andreas Schjelderup dan Oscar Bobb, namun masalah membekalkan bola kepada Haaland berterusan, sehingga Berg melorongkan bola merentasi muka pintu gol hasil hantaran Bobb.

Haaland hampir terlepas peluang itu, namun sentuhannya sudah memadai untuk mendorong bola melepasi garisan pada minit ke-86, dan membawa kemenangan kepada Norway .

Norway banyak bertahan sepanjang perlawanan, tetapi Haaland sekali lagi menjadi wira.

Selepas wisel dibunyikan, beliau meraikan kemenangan bersama penyokong sambil memakai topi bertanduk Viking.

Solbakken menarik nafas lega selepas penyerangnya itu sekali lagi menyelamatkan pasukan.

“Jika saya mampu mengharungi keadaan itu, saya mampu mengharungi apa sahaja,” katanya. – Agensi berita.