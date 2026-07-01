Perancis lepas ke pusingan 16 terbaik, namun perlu perbaiki prestasi

Perancis lepas ke pusingan 16 terbaik, namun perlu perbaiki prestasi

Perancis lepas ke pusingan 16 terbaik, namun perlu perbaiki prestasi

NEW JERSEY (Amerika Syarikat): Perancis telah melangkah ke pusingan 16 terakhir Piala Dunia dengan satu lagi persembahan mengagumkan, namun jurulatih Didier Deschamps menegaskan pada 30 Jun bahawa pasukannya masih jauh daripada sempurna, dan sentiasa ada ruang untuk memperbaiki prestasi memandangkan mutu lawan semakin meningkat.

Perancis mengatasi Sweden 3-0 dan sekali gus menempah pertembungan dengan Paraguay, tetapi Deschamps merasakan jumlah jaringan itu boleh menjadi lebih besar sekiranya pasukannya tidak mensia-siakan beberapa peluang pada separuh masa pertama.

“Kami buat apa yang perlu dibuat, walaupun agak teragak-agak pada 15 minit pembukaan,” katanya dalam satu sidang media.

“Selepas itu, kami tunjukkan keupayaan kami untuk mencipta peluang. Yang menyesalkan hanyalah kami tidak cukup tepat pada separuh masa pertama. Kami sepatutnya boleh selesaikan perlawanan lebih awal.”

Deschamps gembira kerana pasukannya berjaya melepasi cabaran pusingan kalah mati pertama dengan selesa, tetapi memberi amaran bahawa ujian lebih sukar masih menanti.

“Peringkat kalah mati ini memang sukar buat semua pasukan, namun hari ini ia mudah sedikit untuk kami. Kami baru sahaja masuk pusingan 16 terbaik,” katanya.

Deschamps turut bertekad tidak mahu leka walaupun Perancis terus mengukuhkan status sebagai antara calon juara kejohanan ini.

“Kami tidak mahu leka. Kami akan nikmati saat ini, kemudian kembali fokus dalam masa 48 jam,” katanya.

“Kami tahu apa yang menanti kami dalam masa empat hari lagi. Buat masa ini kami akan luangkan masa untuk raikan kemenangan ini, kemudian kami perlu bersedia untuk melakukannya sekali lagi.”

Perancis sangat hebat sepanjang kejohanan ini, menjaringkan 13 gol, tetapi turut memberi peluang kepada lawan, dan Deschamps percaya pasukannya perlu terus memperbaiki prestasi sekiranya mahu merangkul trofi buat kali ketiga.

“Kami perlu terus tingkatkan piawaian kerana lawan hanya akan menjadi semakin kuat. Mereka akan menyerang lebih baik dan bertahan lebih baik,” katanya.

“Masih ada yang perlu kami perbaiki. Kami beri terlalu banyak peluang kepada lawan, walaupun (penjaga gol) Mike (Maignan) sangat cemerlang. Kami perlu buat beberapa penyesuaian dalam kedudukan pemain, tetapi pemain banyak berkomunikasi antara satu sama lain.”

Walaupun ada kelemahan itu, Deschamps memuji komitmen berpasukan yang menjadi asas kepada aksi mengagumkan Perancis.

Pemain Perancis, Kylian Mbappe, terus mengekori jejak Lionel Messi apabila kedua-dua pemain sama-sama mencipta sejarah baharu dalam penjaringan gol Piala Dunia.

Namun begitu, Mbappe lebih tertumpu untuk menang dan mengangkat trofi Piala Dunia di New York pada 19 Julai, berbanding menjadi penjaring terbanyak.

Pemain berusia 27 tahun itu menjaringkan dua gol ketika Les Bleus menewaskan Sweden 3-0 dalam pusingan 32 terakhir pada 30 Jun.