BARCELONA: Jaringan penyerang Barcelona, Raphinha, dan pemain tengah, Fermin Lopez, membantu juara Sepanyol itu menewaskan Athletic Bilbao 2-0 dalam aksi La Liga pada 27 Ogos untuk meneruskan permulaan yang baik pada musim ini.

Gergasi Catalan itu meraih kemenangan selesa dalam aksi pertama musim ini di Stadium Camp Nou yang sedang dibina semula, dengan pemain tengah baharu, Rodri, membuat penampilan sulung bersama Barca (gelaran bagi Barcelona).

Raphinha melepasi penjaga gol Athletic, Unai Simon, untuk menjaringkan gol pada minit ke-37 sebelum Lopez memastikan tiga mata dengan jaringan pada minit ke-82, sedang Barca mensia-siakan beberapa peluang dengan dua kali bola terkena palang.

“Sangat gembira dengan penampilan pertama dan kemenangan ini. Kami menang dua daripada dua perlawanan,” kata Rodri kepada media sukan Sepanyol DAZN.

“Penting untuk terus meningkatkan rentak permainan dan menyesuaikan diri dengan pasukan hebat ini. Saya rasa selesa dalam penampilan pertama ini.”

Jurulatih Barcelona, Hansi Flick, membuat tiga perubahan daripada pasukan yang membelasah Elche 5-0 minggu lalu, termasuk memberikan pemain sayap, Anthony Gordon, penampilan pertama dalam kesebelasan utama.

Beliau juga membawa masuk Pedri Gonzalez ke bahagian tengah dan memilih Pau Cubarsi bagi bahagian pertahanan.

Flick mengekalkan Raphinha sebagai penyerang nombor sembilan buat sementara, selepas pemergian penyerang, Robert Lewandowski dan Ferran Torres.

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Barca cuba mendapatkan penyerang Argentina, Julian Alvarez, daripada Atletico Madrid tetapi gagal selepas kelab itu enggan berunding dengan Barcelona.

Bagaimanapun, Raphinha yang menjaringkan dua gol ketika menentang Elche, sekali lagi menyerlah dengan jaringan di Camp Nou untuk memberikan Barca pendahuluan yang sewajarnya pada separuh masa.

“Tidak kira peranan Rapha di atas padang, sebagai kapten, beliau menunjukkan kesungguhan sepenuhnya kepada pasukan dan kelab ini,” kata Flick kepada pemberita.

“Jelas penyokong mempunyai hubungan erat dengannya dan itu sangat baik.”

Raphinha menanduk hantaran lintang pemain tengah, Xavi Espart, ke tiang gawang lawan pada pertengahan babak pertama.

Kemudian, percubaan penyerang sayap, Lamine Yamal, terkena pemain lawan dan tersasar sedang Barca terus menguasai permainan.

Barca akhirnya mendahului apabila Pedri melorongkan bola kepada Raphinha yang bergerak ke arah gol.

Pemain Brazil itu kemudiannya berjaya memperdayakan Unai Simon dan menjaringkan bola ke gawang.

Bintang remaja, Yamal, hampir menggandakan kelebihan Barca sebelum rehat, tetapi Simon cemerlang menafikan percubaannya.

Gordon pula melepaskan rembatan yang sedikit tersasar pada awal babak kedua sedang Barcelona terus memburu gol kedua.

Yamal masih belum mencapai prestasi terbaik sejak mengalami kecederaan hamstring pada April lalu dan percubaannya dari luar kotak penalti terkena palang.

Simon pula dua kali menafikan percubaan Lopez, yang menjaringkan dua gol dalam perlawanan pembukaan.

Flick menurunkan bekas pemain tengah Manchester City, Rodri, untuk penampilan sulungnya di bahagian tengah.

Juara bertahan itu terus menguasai permainan tetapi Athletic mengancam dengan rembatan pemain tengah, Oihan Sancet, yang terkena tiang.

Barcelona akhirnya memperoleh gol kedua selepas pertahanan Athletic, Aymeric Laporte, tersilap menolak hantaran lintang pemain gantian Barca, Karim Adeyemi, melepasi Simon, membolehkan Lopez menolak bola masuk ke gawang yang kosong.

Adeyemi hampir menjaringkan gol ketiga pada lewat permainan selepas menerima hantaran Yamal, tetapi Simon menafikan percubaannya dari jarak dekat.

Aksi Yamal bertambah baik pada babak kedua selepas beliau bergelut ketika menentang Elche, menurut Rodri.

“Mungkin prestasi Yamal sedikit merosot sebelum ini, tetapi hari ini kami membantunya bangkit dan melihat aksi terbaiknya walaupun tidak menjaringkan gol,” kata Rodri, kapten Sepanyol yang memenangi Piala Dunia.

“Gol pasti menyusul kerana bakatnya,” katanya.

Athletic memulakan musim dengan dua kekalahan di bawah jurulatih baharu, Edin Terzic.

“Saya tidak sentiasa menang, tetapi sentiasa mencuba,” kata Terzic yang yakin pasukannya akan meraih keputusan lebih baik. – AFP.

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