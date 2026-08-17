Kapten Sepanyol, Rodri, meraih anugerah Bola Emas sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2026. - Foto AFP

Kapten Sepanyol, Rodri, meraih anugerah Bola Emas sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2026. - Foto AFP

Rodri (tengah) menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau memimpin Sepanyol untuk memenangi trofi Piala Dunia kedua semasa kejohanan yang berlangsung dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026. - Foto AFP

SEPANYOL: Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk menandatangani kapten Sepanyol, Rodri, daripada Manchester City dengan bayaran sekitar £65 juta ($112 juta).

Tonggak midfield berusia 30 tahun itu, yang memenangi anugerah Ballon d’Or pada 2024, bakal menandatangani kontrak selama empat tahun bersama juara La Liga itu.

Pemindahan itu dijangka dimuktamadkan dalam masa beberapa hari lagi.

Rodri merupakan pemain terkini yang menyertai jentera Barcelona, di samping bekas pemain Newcastle United, Anthony Gordon, dan bekas penyerang Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.

Rodri telah membuat 298 penampilan sepanjang tujuh musim penuh kejuaraan di City selepas menyertai kelab itu dari Atletico Madrid pada 2019 dengan rekod pemindahan kelab ketika itu yang bernilai £62.8 juta.

Namun, beliau tidak beraksi bagi sebahagian besar musim 2024/25 kerana mengalami kecederaan lutut yang serius.

Malah, kempen 2025/26 beliau diganggu oleh masalah kejang otot sebelum bangkit dengan penuh bergaya.

Rodri bukan sahaja memimpin Sepanyol menjulang trofi Piala Dunia kedua negara itu, malah dinobatkan pemain terbaik kejohanan tersebut.

Beliau meninggalkan City dengan deretan trofi. Beliau memenangi empat trofi Liga Perdana England (EPL), dua Piala FA, tiga Piala Liga dan kejuaraan Liga Juara-Juara (UCL) pertama kelab itu pada musim 2022/23.

Rodri meninggalkan Manchester City dengan deretan trofi, termasuk empat trofi Liga Perdana England (EPL), dua Piala FA, tiga Piala Liga dan kejuaraan Liga Juara-Juara (UCL) pertama kelab itu pada musim 2022/23. - Foto REUTERS

Maka itu, bukan mudah untuk City melepaskan tonggak mereka yang sebenarnya masih ada baki setahun lagi kontrak.

Pada 7 Ogos, BBC Sport melaporkan bahawa City telah menolak tawaran pertama oleh Barcelona, yang bernilai £38.5 juta.

Ia turut mencetuskan spekulasi bahawa Rodri akan beralih menyarung jersi musuh ketat Barcelona – Real Madrid.

Lantaran itu, Barcelona mempertingkatkan usaha untuk mendapatkan tanda tangan Rodri, sekali gus menghalang kelab seteru mereka itu daripada membawa masuk pemain bintang berkenaan.

Menyusuli kekalahan kepada Arsenal dalam saingan Perisai Masyarakat pada 16 Ogos, pengurus baharu City, Enzo Maresca, berkata:

“Rodri baru sahaja memenangi Piala Dunia dan Ballon d’Or. Beliau merupakan pemain handal dan sudah tentu mana-mana pasukan sekalipun memerlukan pemain seperti beliau.

“Justeru, tidak timbul soal sama ada kami akan merinduinya atau tidak.”

Di tengah-tengah pemergian Rodri, terdapat ramalan bahawa pemain muda Maghribi, Ayyoub Bouaddi, mungkin akan menggantikan tempat beliau di City.

Kelab England itu dilaporkan telah mengadakan perbincangan dengan Bouaddi mengenai pemindahan yang dianggar bernilai sekitar £85 juta.

Pemain berusia 18 tahun itu menarik perhatian ramai di Piala Dunia baru-baru ini, selain memainkan peranan penting dalam membantu kelabnya di Perancis, Lille, mengejutkan Real Madrid dalam saingan UCL pada 2024.

Seperti Rodri, Bouaddi bijak mengatur rentak permainan dari kawasan separuh padang sendiri, sekali gus melengkapi barisan pemain baharu City, Elliot Anderson, yang lebih gemar mengancam benteng lawan sambil mempertahankan gawang sendiri.