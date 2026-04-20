Topic followed successfullyGo to BHku
Jeremy Lin mahu suntik semangat di Undangan Bakat Muda NBA di S’pura
Apr 20, 2026 | 5:30 AM
Bekas bintang sensasi Persatuan Bola Keranjang Kebangsaan (NBA) di Amerika Syarikat, Jeremy Lin, akan berada di Singapura bagi kejohanan Undangan Bakat Muda NBA yang berlangsung dari 22 hingga 28 Jun di Arena OCBC, The Kallang.
Bekas bintang sensasi Persatuan Bola Keranjang Kebangsaan (NBA) – liga elit di Amerika Syarikat – Jeremy Lin, telah menetapkan matlamat peribadinya selama tempoh berada di Singapura bagi kejohanan Undangan Bakat Muda NBA yang akan berlangsung dari 22 hingga 28 Jun di Arena OCBC, The Kallang.
Beliau berharap dapat menyuntik semangat kepada belia di rantau ini untuk mencapai kejayaan lebih tinggi dalam kejohanan bola keranjang peringkat sekolah menengah yang menampilkan pasukan lelaki dan perempuan dari serata Asia-Pasifik.
