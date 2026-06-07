Selama beberapa dekad lalu, formula kejayaan Jerman sentiasa bersandarkan strategi yang berkesan di Bayern Munich.

Pendekatan itu sekali gus telah membawa pulang kejuaraan Piala Dunia pada 1974 dan 2014.

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