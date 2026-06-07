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Jerman perlu keluar dari bayang Bayern untuk cipta identiti sendiri
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Jerman perlu keluar dari bayang Bayern untuk cipta identiti sendiri
Selain pemain Bayern Munich, Jerman ketandusan pemain individu bermutu kelas dunia yang mampu mengubah perlawanan
Jerman perlu keluar dari bayang Bayern untuk cipta identiti sendiri
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Jun 7, 2026 | 5:30 AM
Selama beberapa dekad lalu, formula kejayaan Jerman sentiasa bersandarkan strategi yang berkesan di Bayern Munich.
Pendekatan itu sekali gus telah membawa pulang kejuaraan Piala Dunia pada 1974 dan 2014.